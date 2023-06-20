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أمريكا في الهاوية.. أنهت حياتها لتتخلص من مجتمع الشواذ
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أمريكا في الهاوية.. أنهت حياتها لتتخلص من مجتمع الشواذ

أمريكا في الهاوية.. أنهت حياتها لتتخلص من مجتمع الشواذ

أمريكا في الهاوية.. أنهت حياتها لتتخلص من مجتمع الشواذ
٠٦:٠٦:٢٢ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تسود حالة من السخط بسبب ما يقوم به مجتمع الشواذ في الولايات المتحدة، وهو ما كشفته إحدى الأمهات عن نهاية مروعة لابنتها.

تنهي حياتها بسبب الشواذ:

وفي مقطع فيديو نشره الإعلامي “إياد الحمود” على حسابه في تويتر، عن امرأة من ولاية كاليفورنيا الأمريكية تحكي قصة سحب ابنتها منها بالقوة.

وأوضح كيف دمرها مجتمع الشواذ واستغلوا الصغيرة مادياً بجمع أموال حتى أقدمت في النهاية إلى أن تتخلص من حياتها.

عبدة الشيطان:

وكانت تقارير قد كشفت عن الحالة التي تعيشها أمريكا من الداخل من كفرها بالنعم مرورا بانتشار المخدرات، حتى وصلت إلى عبادة الشيطان والكفر بالرحمن.

أمريكا في الهاوية.. بدأت بكفر النعم وانتهت بعبادة الشيطان

وفي فندق ماريوت وسط مدينة بوسطن الأمريكية أقيم ، أكبر تجمع لعبدة الشيطان في العالم على الإطلاق.

وبحسب تقرير تشرته “بي بي سي”، يقول أحد عبدة الشيطان الذي وافق على السماح بمشاهدة مراسم احتفالهم، إن المشاركين لا يملكون أسماء ولا ينبغي لأحد أن ينادي أحد باسمه.

وكشف التقرير أنهم كانوا يرتدون عباءة بطول الأرض ومقنعين، وكانت أيديهم مقيدة بالحبال، حيث يتم إلقاء الشخص الذي يريد عبادة الشيطان كي يتم تحريره من نفسه، ويقوم بتمزيق الإنجيل.

عبدة الشيطان
عبدة الشيطان

اكتظاظ الشوارع بالمشردين:

وفي ديسمبر الماضي وثق مقطع فيديو متداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، جانبا من شوارع بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، التي تعتبر من أغنى ولاية في أمريكا، وتسمى الولاية الذهبية.

وتداولت حسابات عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، مقطع الفيديو، الذي يوضح انتشار مدمني المخدرات وبائعيها في الشوارع بشكل علني، وكذلك بعض المشردين والمرضى، والمتصارعين على حقن المخدرات وغيرها.

وكشف الفيديو، الوجه القبيح لأمريكا، في ترك المشردين والمرضي ومدمني المخدرات في الشوارع بلا مأوى أو رعاية، أو إنفاذ للقانون ومنع هذه الظواهر.

 

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