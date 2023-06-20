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لإصدار الرخصة المهنية.. يمكن استخدام نتائج اختبارات كفايات المعلمين حتى هذا الموعد
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لإصدار الرخصة المهنية.. يمكن استخدام نتائج اختبارات كفايات المعلمين حتى هذا الموعد

لإصدار الرخصة المهنية.. يمكن استخدام نتائج اختبارات كفايات المعلمين حتى هذا الموعد

لإصدار الرخصة المهنية.. يمكن استخدام نتائج اختبارات كفايات المعلمين حتى هذا الموعد
٠٧:٤٢:٠٨ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت هيئة تقويم التعليم والتدريب أنه يمكن استخدام نتائج اختبارات كفايات المعلمين والمعلمات إلى نهاية عام 2023م لإصدار الرخصة المهنية للوظائف التعليمية.

إعادة إصدار الرخصة المهنية

جاء ذلك في رد من الهيئة، عبر حسابها “العناية بالمستفيدين”، ردا على سؤال مغرد بهذا الشأن، كما أكدت أنه يمكن إعادة إصدار الرخصة المهنية بعد 48 ساعة.

وفي وقت سابق، أوضح حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب عبر موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنواع الاختبارات التي يطبق عليها الانحراف المعياري، أو “التصحيح المعياري”.

تطبيق الانحراف المعياري

جاء ذلك خلال الإجابة عن سؤال وجهه أحد المتابعين، حول الاختبارات التي يطبق عليها الانحراف المعياري، فيما أوضحت الهيئة أنها 4 اختبارات هي:

1- القدرات العامة

2- التحصيل الدراسي

3- القدرات العامة للجامعيين

4-القدرة المعرفية.

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التسجيل في اختبار التحصيل الاستثنائي

وفي وقت سابق، أتاحت هيئة تقويم التعليم والتدريب، التسجيل في اختبار التحصيل الدراسي الاستثنائي (الرقمي) لمن لم يسبق له دخول الاختبار ولا يوجد لديه نتيجة سابقة.

وحددت فترة التسجيل من: 4/6/2023 إلى 29/7/2023م، على أن يعقد الاختبار من 6/6/2023م حتى 31/7/2023م، بحسب ما أفادت خدمة “العناية بالمستفيدين” في موقع “تويتر”.

والاختبار التحصيلي واحد من الاختبارات التي يتم إجراؤها بإشراف هيئة التدريب والتعليم، ويتم التسجيل لإجرائه إلكترونيًا من خلال موقع قياس.

وتشمل الاختبارات، اختبار ستيب في اللغة الإنجليزية، واختبار القدرات لخريجي الجامعات.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الرخصة المهنية تقويم التعليم هيئة تقويم التعليم والتدريب

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