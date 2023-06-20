ضبط سيارتي نقل بضاعة في أحد شوارع جدة.. ومفاجأة لما عثر بداخلهما (فيديو)

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تمكنت أمانة جدة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و”إجادة”، من ضبط سيارتي نقل بضاعة بحي البلد داخل داخل أحد الشوارع الفرعية بجدة.

تبغ مجهول المصدر:

وحسب فيديو نشرته “عكاظ” فإن الجهات السابق ذكرها تم ضبطها محملة بمنتجات تبغ مجهولة المصدر، وتم استخدامها كمستودع، كما تم مصادرة وإتلاف أكثر من 1771 منتجاً غير نظامي وإغلاق المحلات المستفيدة.

🎥 #فيديو | أمانة جدة، وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، و«إجادة»، يضبطون سيارتي نقل بضاعة بحي البلد داخل أحد الشوارع الفرعية بجدة، محملة بمنتجات تبغ مجهولة المصدر، وتم استخدامها كمستودع، كما تم مصادرة وإتلاف أكثر من 1771 منتجاً غير نظامي وإغلاق المحلات المستفيدة. 📸 إبراهيم… pic.twitter.com/kVmPc3AWGB — عكاظ (@OKAZ_online) June 20, 2023

الجمارك:

وأمس، دشنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك “كاميرات التوثيق المحمولة” في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية؛ بهدف توفير أفضل الحلول التقنية التي تُسهم في تعزيز الرقابة الجمركية.

كما تهدف إلى إثراء تجربة عملاء الهيئة، وتحقيق مبدأ الشفافية في جميع الإجراءات الجمركية، إضافةً إلى إسهامها في رفع كفاءة الخدمات المقدمة وفق أفضل الممارسات.

كاميرات المراقبة:

ويأتي تدشين كاميرات التوثيق المحمولة امتدادًا لسعي الهيئة بالاستفادة من التقنيات الرقمية في جميع مجالات عمل الهيئة ومهامها، التي تساعد في تحسين جودة الخدمات المقدمة، وتتسق مع تركيز هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على تطوير خدماتها الزكوية والضريبية والجمركية.

والتي من أبرزها السعي إلى إيجاد منافذ جمركية تعتمد على التقنية في جميع مراحل رحلة عملائها بمختلف فئاتهم، مما يُسهم في تحسين تجربة العملاء وتزيد من كفاءة الخدمات المقدّمة.

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