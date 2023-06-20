تعليم المخواة يعتمد إعلان إجراءات النقل الداخلي وحركة مديري ووكلاء المدارس

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم المخواة، اليوم الثلاثاء، اعتماد حركة مديري ووكلاء المدارس “بنين وبنات ” للعام1444 هـ.

حركة مديري ووكلاء المدارس

وقالت إدارة تعليم المخواة، في بيان لها: “لدعم الجاهزية والاستعداد للعام الدراسي القادم مدير تعليم المخواة يعتمد حركة مديري ووكلاء المدارس “بنين وبنات ” للعام1444 هـ”.

وتابع بيان تعليم المخواة “أهاب مدير تعليم المخواة بالزملاء والزميلات المنقولين سرعة تسليم العهد واستلامها قبل نهاية دوام يوم الخميس 4 / 12 /1444هـ”.

إجراءات النقل الداخلي

في سياق متصل، اعتمد مدير تعليم المخواة إعلان إجراءات النقل الداخلي للعام1444 هـ .

وهنأ مدير تعليم المخواة المشمولين والمشمولات بالنقل ومتمنياً لهم كل التوفيق .

وتابع بيان إدارة تعليم المخواة، أنه يمكن الاطلاع على نتيجة النقل الدخول على حساب المعلم/ المعلمة في نظام نور.

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