تعليم المخواة يعتمد إعلان إجراءات النقل الداخلي وحركة مديري ووكلاء المدارس
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت إدارة تعليم المخواة، اليوم الثلاثاء، اعتماد حركة مديري ووكلاء المدارس “بنين وبنات ” للعام1444 هـ.
حركة مديري ووكلاء المدارس
وقالت إدارة تعليم المخواة، في بيان لها: “لدعم الجاهزية والاستعداد للعام الدراسي القادم مدير تعليم المخواة يعتمد حركة مديري ووكلاء المدارس “بنين وبنات ” للعام1444 هـ”.
وتابع بيان تعليم المخواة “أهاب مدير تعليم المخواة بالزملاء والزميلات المنقولين سرعة تسليم العهد واستلامها قبل نهاية دوام يوم الخميس 4 / 12 /1444هـ”.
إجراءات النقل الداخلي
في سياق متصل، اعتمد مدير تعليم المخواة إعلان إجراءات النقل الداخلي للعام1444 هـ .
وهنأ مدير تعليم المخواة المشمولين والمشمولات بالنقل ومتمنياً لهم كل التوفيق .
وتابع بيان إدارة تعليم المخواة، أنه يمكن الاطلاع على نتيجة النقل الدخول على حساب المعلم/ المعلمة في نظام نور.
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لدعم الجاهزية والاستعداد للعام الدراسي القادم
مدير #تعليم_المخواة يعتمد حركة مديري ووكلاء المدارس "بنين وبنات " للعام1444 هـ
مهيباً بالزملاء والزميلات المنقولين سرعة تسليم العهد واستلامها قبل نهاية دوام يوم الخميس
4 / 12 /1444هـ pic.twitter.com/sSrocqtkNg
— إدارة تعليم المخواة (@moe_mkh) June 20, 2023