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تعليم المخواة يعتمد إعلان إجراءات النقل الداخلي وحركة مديري ووكلاء المدارس
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تعليم المخواة يعتمد إعلان إجراءات النقل الداخلي وحركة مديري ووكلاء المدارس

تعليم المخواة يعتمد إعلان إجراءات النقل الداخلي وحركة مديري ووكلاء المدارس

تعليم المخواة يعتمد إعلان إجراءات النقل الداخلي وحركة مديري ووكلاء المدارس
٠٥:٤٩:٤٩ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت إدارة تعليم المخواة، اليوم الثلاثاء، اعتماد حركة مديري ووكلاء المدارس “بنين وبنات ” للعام1444 هـ.

حركة مديري ووكلاء المدارس

وقالت إدارة تعليم المخواة، في بيان لها: “لدعم الجاهزية والاستعداد للعام الدراسي القادم مدير تعليم المخواة يعتمد حركة مديري ووكلاء المدارس “بنين وبنات ” للعام1444 هـ”.

وتابع بيان تعليم المخواة “أهاب مدير تعليم المخواة بالزملاء والزميلات المنقولين سرعة تسليم العهد واستلامها قبل نهاية دوام يوم الخميس 4 / 12 /1444هـ”.

 

إجراءات النقل الداخلي

في سياق متصل، اعتمد مدير تعليم المخواة إعلان إجراءات النقل الداخلي للعام1444 هـ .

وهنأ مدير تعليم المخواة المشمولين والمشمولات بالنقل ومتمنياً لهم كل التوفيق .

وتابع بيان إدارة تعليم المخواة، أنه يمكن الاطلاع على نتيجة النقل الدخول على حساب المعلم/ المعلمة في نظام نور.

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