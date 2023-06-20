بنجلاديشي ومواطنين.. الإطاحة بمروجي “الحشيش” في جازان

تواصل- فريق التحرير:

قبضت دوريات الأمن بمنطقة جازان على مقيم من الجنسية البنجلاديشية ومواطنين لترويجهم 77 كيلوغرامًا من مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر.

المضبوطات:

وضبط بحوزتهم على مبلغ مالي وهواتف متنقلة لاسلكية وأجهزة تحديد مواقع، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.

الإبلاغ عن المهربين:

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

الأمن البيئي:

على الجانب الآخر، ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي مقيمًا من الجنسية الفلبينية ومواطنًا مخالفين لنظام البيئة، لإشعالهما النار في متنزه السودة.

وأوضحت القوات الخاصة للأمن البيئي أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم، مؤكدة أن عقوبة إشعال النار أو استعمالها في المناطق المحمية غرامة تصل إلى (20,000) ريال، وفي أراضي الغطاء النباتي غرامة تصل إلى (3000) ريال.

التعاون مع الجهات المختصة:

وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و(999) و(996) في بقية مناطق المملكة.

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