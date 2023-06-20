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خطوة مفاجئة من “غوغل” تغضب ملايين المستخدمين.. والتنفيذ الشهر المقبل

خطوة مفاجئة من “غوغل” تغضب ملايين المستخدمين.. والتنفيذ الشهر المقبل

خطوة مفاجئة من “غوغل” تغضب ملايين المستخدمين.. والتنفيذ الشهر المقبل
٠٤:٥٨:٥٨ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذرت شركة “غوغل” مستخدميها من حذف الصور القديمة كجزء من تغيير كبير من المنتظر أن يحدث الشهر المقبل.

وتقوم الشركة العملاقة في مجال التكنولوجيا بإغلاق “غوغل ألبوم أركايف” غير معروف قد يحتوي على بعض الذكريات الثمينة التي نسيت وجودها.

رسالة تنبيه

وأرسلت “غوغل” رسالة تنبيه بالبريد الإلكتروني إلى المستخدمين لإبلاغهم أنها بداية من 19 يوليو القادم ستوقف العمل نهائيا بـ” غوغل ألبوم أركايف”.

ويشار إلى أن “غوغل ألبوم أركايف”، خدمة من “غوغل” تحتفظ بالصور من بعض بيانات “غوغل”، مثل “بلوغر” (Blogger) و”هانغ آوتس” (Hangouts) و”بيكاسا” (Picassa)، وغيرها.

ألبوم آركايف

وقالت “غوغل” إن”المحتوى المتاح فقط في غوغل ألبوم أركايف” سيتم حذفه اعتبارا من 19 يوليو، وأن هذا قد يكون إما بيانات “هانغ آوتس” المخزنة حاليا في “ألبوم أركايف” أو حتى صور الخلفية التي تم تحميلها عبر منتقي سمات Gmail قبل عام 2018.

ومن المقرر أن يتم مسح الصور المصغرة أو تعليقات الألبوم أو الإعجابات التي قد يتم حفظها في “ألبوم أركايف”.

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الكلمات الدلالية:
بريد إلكتروني رسائل إلكترونية شركة غوغل غوغل

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