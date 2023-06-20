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جامعة أم القرى تعلن عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي الجديد

جامعة أم القرى تعلن عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي الجديد

جامعة أم القرى تعلن عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي الجديد
٠٤:٥٢:٠٩ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أعلنت جامعة أم القرى متمثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي الجديد 1445هـ.

* التخصصات المطلوبة:

وأوضحت أنها بحاجة بمتعاونين من حملة الماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية:

1  – التصميم الداخلي.

2 – التصميم الجرافيكي بكلية التصاميم والفنون للذكور فقط.

3 – الطب والجراحة بكلية الطب بالقنفذة للذكور والإناث.

4 – الأحياء بكلية العلوم التطبيقية للذكور والإناث.

5 – اللغة العربية بالكلية الجامعية بالجموم للذكور والإناث.

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6 – الخدمة الاجتماعية بالكلية الجامعية بالجموم للإناث.

7 – اللغة الإنجليزية بالكلية الجامعية بالقنفذة للذكور والإناث.

8 – اللغة الإنجليزية بالكلية الجامعية بالليث للإناث.

9 – اللغة العربية بالكلية الجامعية بأضم لكلا الجنسين.

10 – الرياضيات والأحياء بالكلية الجامعية بأضم للذكور.

11 – قسم إدارة الأعمال بكلية إدارة الأعمال للذكور.

12 – المحاسبة بكلية إدارة الأعمال لكلا الجنسين.

* طريقة التقديم:

وأفادت أن التقديم يكون عن طريق الموقع الإلكتروني “بوابة التعاون” من خلال هذا الرابط: اعتبارًا من اليوم حتى تاريخ 16 / 01 / 1445 هـ.

* شروط التقديم:

 وبينت أن التقديم على الفرص المتاحة يكون فق الشروط المتمثلة في:

– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

– ألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب.

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– أن لا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً) ، مع توافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم.

– أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.

– أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي.

* المستندات المطلوبة:

وطالبت المتقدمين رفع المستندات التالية :

– شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني.

– شهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.

– موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفاً – أو (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف.

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