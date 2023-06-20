جامعة أم القرى تعلن عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي الجديد

تواصل – واس:

أعلنت جامعة أم القرى متمثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي الجديد 1445هـ.

* التخصصات المطلوبة:

وأوضحت أنها بحاجة بمتعاونين من حملة الماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية:

1 – التصميم الداخلي.

2 – التصميم الجرافيكي بكلية التصاميم والفنون للذكور فقط.

3 – الطب والجراحة بكلية الطب بالقنفذة للذكور والإناث.

4 – الأحياء بكلية العلوم التطبيقية للذكور والإناث.

5 – اللغة العربية بالكلية الجامعية بالجموم للذكور والإناث.

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6 – الخدمة الاجتماعية بالكلية الجامعية بالجموم للإناث.

7 – اللغة الإنجليزية بالكلية الجامعية بالقنفذة للذكور والإناث.

8 – اللغة الإنجليزية بالكلية الجامعية بالليث للإناث.

9 – اللغة العربية بالكلية الجامعية بأضم لكلا الجنسين.

10 – الرياضيات والأحياء بالكلية الجامعية بأضم للذكور.

11 – قسم إدارة الأعمال بكلية إدارة الأعمال للذكور.

12 – المحاسبة بكلية إدارة الأعمال لكلا الجنسين.

* طريقة التقديم:

وأفادت أن التقديم يكون عن طريق الموقع الإلكتروني “بوابة التعاون” من خلال هذا الرابط: اعتبارًا من اليوم حتى تاريخ 16 / 01 / 1445 هـ.

* شروط التقديم:

وبينت أن التقديم على الفرص المتاحة يكون فق الشروط المتمثلة في:

– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.

– ألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب.

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– أن لا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً) ، مع توافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم.

– أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.

– أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي.

* المستندات المطلوبة:

وطالبت المتقدمين رفع المستندات التالية :

– شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني.

– شهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.

– موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفاً – أو (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف.