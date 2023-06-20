جامعة أم القرى تعلن عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي الجديد
تواصل – واس:
أعلنت جامعة أم القرى متمثلة في عمادة شؤون أعضاء هيئة التدريس والموظفين عن رغبتها في الاستعانة بمتعاونين للعام الجامعي الجديد 1445هـ.
* التخصصات المطلوبة:
وأوضحت أنها بحاجة بمتعاونين من حملة الماجستير والدكتوراه في التخصصات التالية:
1 – التصميم الداخلي.
2 – التصميم الجرافيكي بكلية التصاميم والفنون للذكور فقط.
3 – الطب والجراحة بكلية الطب بالقنفذة للذكور والإناث.
4 – الأحياء بكلية العلوم التطبيقية للذكور والإناث.
5 – اللغة العربية بالكلية الجامعية بالجموم للذكور والإناث.
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6 – الخدمة الاجتماعية بالكلية الجامعية بالجموم للإناث.
7 – اللغة الإنجليزية بالكلية الجامعية بالقنفذة للذكور والإناث.
8 – اللغة الإنجليزية بالكلية الجامعية بالليث للإناث.
9 – اللغة العربية بالكلية الجامعية بأضم لكلا الجنسين.
10 – الرياضيات والأحياء بالكلية الجامعية بأضم للذكور.
11 – قسم إدارة الأعمال بكلية إدارة الأعمال للذكور.
12 – المحاسبة بكلية إدارة الأعمال لكلا الجنسين.
* طريقة التقديم:
وأفادت أن التقديم يكون عن طريق الموقع الإلكتروني “بوابة التعاون” من خلال هذا الرابط: اعتبارًا من اليوم حتى تاريخ 16 / 01 / 1445 هـ.
* شروط التقديم:
وبينت أن التقديم على الفرص المتاحة يكون فق الشروط المتمثلة في:
– أن يكون المتقدم من أبناء المملكة.
– ألا تقل الدرجة العلمية عن درجة الماجستير في التخصص المطلوب.
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– أن لا يقل التقدير العام للمؤهل العلمي عن (جيد جداً) ، مع توافق التخصص الدقيق مع تخصص القسم.
– أن يكون نظام الدراسة للمؤهل العلمي بنظام (الانتظام) – الدوام الكامل – من جامعة معتمدة من وزارة التعليم.
– أن لا يكون قد صدر بحق المتقدم للتعاون أي حكم قضائي له علاقة بالشرف والأمانة والأخلاق أو قرار تأديبي.
* المستندات المطلوبة:
وطالبت المتقدمين رفع المستندات التالية :
– شهادة التصنيف المهني وبطاقة التسجيل المهني.
– شهادة إتمام سنة الامتياز في حال التقدم للتعاون في الكليات الطبية والصحية.
– موافقة جهة العمل – في حال كان المتقدم موظفاً – أو (برنت) من نظام أبشر أو توكلنا يثبت أن المتقدم غير موظف.