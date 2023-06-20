أخبار السعودية.. ترقيات بالوزارات ورسالة مؤثرة لمسؤول بالتعليم وطرق غش الأضاحي

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.

سجل مدير التعليم بمحافظة القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، رسالة مؤثرة عند زيارته إلى المدرسة التي التحق بها في بداية حياته الدراسية.

توفر الهيئة العامة للنقل، 1000 سكوتر كهربائي كخدمة للحجاج لتسهيل تنقلهم وتوفير خيارات نقل متعددة في موسم حج هذا العام 1444 هـ.

استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافدٍ بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية ومقيمٍ من الجنسية البنجلاديشية.

قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار إن هناك أكثر من 32 ألف ممارس صحي و32 مستشفى و140 مركزا صحيا لخدمة ضيوف الرحمن.

كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن الانقلاب الصيفي سيحدث يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة 05:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بسرعة تقديم الإقرارات.

أعلنت منصة جود الإسكان عن إطلاق حملتها الخيرية “جودك مبرور” بالتزامن مع بدء العشر الأولى من شهر ذي الحجة.

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج اليوم، 332 حاجاً وحاجة من 31 دولة حول العالم.

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

تتعدد طرق الغش والاحتيال في الأضاحي، لاسيما في مثل هذه الأيام، التي يتسابق فيها الكثير من الأشخاص لشراء الأضحية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

أصدر برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا هامًا بشأن مبالغ صرف الدعم الخاصة بدفعة شهر يوليو القادم.

مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا، برز التساؤل حول طريقة إثبات عدم الجدية لهؤلاء المشمولين بالقرار.

دعت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المستهلكين إلى أهمية التأكد من وجود ملصق تقييس الأخضر على أدوات وأجهزة القياس.

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