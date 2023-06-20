أخبار السعودية.. ترقيات بالوزارات ورسالة مؤثرة لمسؤول بالتعليم وطرق غش الأضاحي
تواصل – فريق التحرير:
تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة عصرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
أمر ملكي بترقية هؤلاء بعدد من الوزارات والهيئات
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في قصر السلام بجدة.
قبل تقاعده.. مدير تعليم القنفذة يزور المدرسة التي تعلّم فيها قبل 54عامًا ويكتب هذه الرسالة
سجل مدير التعليم بمحافظة القنفذة، الدكتور محمد الزاحمي، رسالة مؤثرة عند زيارته إلى المدرسة التي التحق بها في بداية حياته الدراسية.
للعام الثاني.. النقل توفر 1000 سكوتر كهربائي لخدمة الحجاج
توفر الهيئة العامة للنقل، 1000 سكوتر كهربائي كخدمة للحجاج لتسهيل تنقلهم وتوفير خيارات نقل متعددة في موسم حج هذا العام 1444 هـ.
وضبط المخالفين.. الدوريات الأمنية تحبط ترويج كميات من المخدرات بعدة مناطق
استمرارًا للحملة الأمنية على المخدرات وملاحقة مهربيها ومروجيها برًا وبحرًا، قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على وافدٍ بتأشيرة زيارة من الجنسية السورية ومقيمٍ من الجنسية البنجلاديشية.
32 ألف ممارس و32 مستشفى و140 مركز في خدمة الحجاج (فيديو)
قال وكيل وزارة الصحة للصحة العامة الدكتور هاني جوخدار إن هناك أكثر من 32 ألف ممارس صحي و32 مستشفى و140 مركزا صحيا لخدمة ضيوف الرحمن.
“فلكية جدة” تكشف وقت حدوث الانقلاب الصيفي
كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن الانقلاب الصيفي سيحدث يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة 05:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.
“الزكاة والضريبة” تدعو هذه المنشآت إلى سرعة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بسرعة تقديم الإقرارات.
“جود الإسكان” تطلق حملة “جودك مبرور” .. و3 أهداف رئيسية
أعلنت منصة جود الإسكان عن إطلاق حملتها الخيرية “جودك مبرور” بالتزامن مع بدء العشر الأولى من شهر ذي الحجة.
332 حاجًا.. وصول أولى طلائع المستفيدين من برنامج ضيوف خادم الحرمين
استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلةً بالأمانة العامة لبرنامج ضيوف خادم الحرمين الشريفين للحج اليوم، 332 حاجاً وحاجة من 31 دولة حول العالم.
الحرارة 45.. “الأرصاد” يكشف حالة الطقس بمكة والمشاعر المقدسة
أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.
احذر قبل الشراء.. أكثر 15 طريقة شائعة لغش الأضاحي
تتعدد طرق الغش والاحتيال في الأضاحي، لاسيما في مثل هذه الأيام، التي يتسابق فيها الكثير من الأشخاص لشراء الأضحية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.
توضيح مهم من “حساب المواطن” للمستفيدين بشأن صرف دفعة يوليو
أصدر برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا هامًا بشأن مبالغ صرف الدعم الخاصة بدفعة شهر يوليو القادم.
بعد إيقافه عن 7300 شخص.. متى يحرم مستفيد الضمان الاجتماعي من المعاش؟
مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا، برز التساؤل حول طريقة إثبات عدم الجدية لهؤلاء المشمولين بالقرار.
“المواصفات” تدعو المستهلكين للتحقق من الملصق الأخضر على الموازين
دعت هيئة المواصفات والمقاييس والجودة المستهلكين إلى أهمية التأكد من وجود ملصق تقييس الأخضر على أدوات وأجهزة القياس.
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