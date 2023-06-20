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“الأخضر” يكسو مؤشرات سوق الأسهم.. والتداولات 5.7 مليار ريال
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“الأخضر” يكسو مؤشرات سوق الأسهم.. والتداولات 5.7 مليار ريال

“الأخضر” يكسو مؤشرات سوق الأسهم.. والتداولات 5.7 مليار ريال

“الأخضر” يكسو مؤشرات سوق الأسهم.. والتداولات 5.7 مليار ريال
٠٤:٣٤:٢٧ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أنهى مؤشر السوق جلسة اليوم الثلاثاء، على ارتفاع بنسبة 0.1%، ليغلق عند 11431 نقطة (+ 10 نقاط)، بتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 5.7 مليار ريال.

وسجلت أسهم التعاونية وبترورابغ وموبايلي وجبل عمر وبن داود والتموين ارتفاعا بنسب تتراوح ما بين 2 و4%، بحسب “أرقام”.

الأسهم المرتفعة

وارتفع سهم جمجوم فارما، في أولى جلساته بالسوق السعودي، بالنسبة القصوى عند 78 ريالا (+18 ريالا مقارنة بسعر الإدراج البالغ 60 ريالا).

وارتفع سهما ملاذ وولاء بنسبة 10% و3 % على التوالي عقب إعلانهما عن تحقيق أرباح خلال الربع الأول 2023.

يأتي ذلك في الوقت الذي سجل فيه سهم العربية للتعهدات الفنية أعلى إعلاق منذ الإدراج عند 187 ريالا (+10%).

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كما أنهت أسهم الدوائية والمواساة وتوبي تداولات اليوم على تراجع ما بين 3 و5%.

وانخفض سهم اللجين بنحو 2%، وكانت الشركة قد أعلنت عن توقيع اتفاقية لشراء حصة التأمينات الاجتماعية في ناتبت عن طريق مبادلة أسهم وعوض نقدي.

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الكلمات الدلالية:
الأخضر الأسهم المملكة سوق الأسهم مؤشرات سوق الأسهم

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