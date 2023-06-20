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انتشار ماكينات بيع سبائك الذهب في شوارع هذا البلد
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انتشار ماكينات بيع سبائك الذهب في شوارع هذا البلد

انتشار ماكينات بيع سبائك الذهب في شوارع هذا البلد

انتشار ماكينات بيع سبائك الذهب في شوارع هذا البلد
٠٤:١٩:٠٣ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

انتشرت ماكينات لبيع الذهب بالشوارع والميادين العامة في كوريا الجنوبية خلال الشهور الأخيرة.

وقالت شركة بيع الذهب بالتجزئة “جي إس”، يوم الجمعة، إن مبيعات سبائك الذهب في متاجرها بلغت 19 مليون دولار في الأشهر التسعة الماضية المنتهية في مايو.

وكانت قد بدأت طرح سبائك الذهب، التي يتم توزيعها من خلال ماكينات البيع، في سبتمبر الماضي في خمسة من متاجرها.

5 أحجام من سبائك الذهب

وتقدم الآلات خمسة أحجام من سبائك الذهب، تزن 0.13 أوقية إلى 1.3 أوقية.

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وتتقلب الأسعار يوميًا تمشيًا مع التقييم الدولي للذهب، وفقًا للشركة التي تدير أكثر من 10 آلاف متجر صغير في جميع أنحاء كوريا الجنوبية.

ودفعت شعبية سبائك الذهب في متاجرها، الشركة إلى زيادة عدد منافذ البيع بها إلى 29، مع خطط للوصول إلى 50 بحلول نهاية العام.

قال ممثلو الشركة، “إن سبائك الذهب الأكثر شيوعًا هي الأصغر ،0.13 أونصة، والتي يبلغ سعرها حاليًا حوالي 225 دولارًا”.

وأضافوا: “يبدو أن الأشخاص في العشرينات والثلاثينيات من العمر هم المشترون الرئيسيون، حيث يشترون الذهب كأداة استثمارية، خاصة في مثل هذه الأوقات، عندما تستمر قيمتها في الارتفاع”.

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طفرة في أسعار الذهب 

وبدأ سعر الذهب في الارتفاع في مارس وسط انهيار بنك وادي السيليكون، مع بحث المستثمرين عن الذهب كملاذ آمن.

وقال لي أون هي الأستاذ بجامعة إينها: “يبدو أن التضخم المتقلب وأزمة بنك وادي السيليكون قد تسببا في اهتمام المزيد من الناس بالأصول المضادة للتضخم مثل الذهب”.

وأضاف: “لكن سبائك الذهب التي يتم شراؤها من متجر صغير تبدو وكأنها شيء يتم القيام به في جو من المرح وليس كوسيلة للاستثمار الجاد. أعتقد أن شعبية سبائك الذهب هذه ترجع أساسًا إلى سهولة الوصول إليها، في المتاجر الصغيرة ليس أقل من ذلك”.

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سبائك الذهب كوريا الجنوبية ماكينات بيع الذهب

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