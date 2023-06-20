الثانية عالميًا.. المملكة ترسخ ريادتها الدولية في مجال الأمن السيبراني

تواصل – واس:

حققت المملكة المرتبة الثانية عالميًا في مؤشر الأمن السيبراني وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023.

جاء ذلك في تقرير صادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا،

وتهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.

دعم غير محدود من القيادة في مجال الأمن السيبراني

وبيّنت الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، أن هذه المرتبة تأتي انعكاساً للدعم غير المحدود والتمكين الذي يوليه خادم الحرمين وسمو ولي عهده لقطاع الأمن السيبراني.

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وتأكيداً على التطوير المستمر الذي يشهده قطاع الأمن السيبراني في المملكة، وامتداداً لجهود الهيئة المبذولة في بناء وتعزيز قطاع الأمن السيبراني.

تقديم خدمات وحلول سيبرانية مبتكرة

وذلك من خلال عدد من المبادرات المتمثلة في إطلاق البوابة الوطنية لخدمات الأمن السيبراني “حصين” لتقديم خدمات وحلول سيبرانية مبتكرة، من خلال:

1 – تمكين رواد الأعمال والمبتكرين في سوق الأمن السيبراني.

2 – توفير برامج نوعية لبناء القدرات البشرية الوطنية وتعزيز تنافسيتها محليًا وعالميًا.

3 – إصدار تنظيمات لتعزيز الأمن السيبراني، ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها.

4 – إطلاق مبادرات دولية لدعم الجهود وتوحيد المساعي المشتركة في مجال الأمن السيبراني.

ريادة في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني

وتأتي المرتبة المتقدمة التي حققتها المملكة في مؤشر الأمن السيبراني ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2023، تأكيداً لريادتها في المؤشرات الدولية للأمن السيبراني.

المركز الثاني في المؤشر العالمي للأمن السيبراني

وترسيخاً لما سبق أن أكدته مؤشرات دولية أخرى في ذات المجال، حيث صنفت الأمم المتحدة المملكة في المركز الثاني عالمياً في المؤشر العالمي للأمن السيبراني،

ما يؤكد عنايتها بهذا القطاع الواعد ورسم معالم رؤيته بمختلف أبعاده المحلية والدولية.