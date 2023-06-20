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نائب وزير الحج: الذكاء الاصطناعي يساعدنا على خدمة ضيوف الرحمن (فيديو)
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نائب وزير الحج: الذكاء الاصطناعي يساعدنا على خدمة ضيوف الرحمن (فيديو)

نائب وزير الحج: الذكاء الاصطناعي يساعدنا على خدمة ضيوف الرحمن (فيديو)

نائب وزير الحج: الذكاء الاصطناعي يساعدنا على خدمة ضيوف الرحمن (فيديو)
٠٤:٢١:٠٤ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال نائب وزير الحج والعمرة الدكتور عبد الفتاح مشاط، إنه تم استخدام تقنية المعلومات والذكاء الاصطناعي لإدارة الحج وخدمة ضيوف الرحمن.

وأضاف في كلمته بـ “منتدى الحج”: البطاقة الذكية تحدد أوقات التفويج وترشدنا للأوقات المحددة والكاميرات والذكاء الاصطناعي تساعدنا لإدارة هذا الحشد بضخامته.

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من جهته، قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس إنه تم توفير منظومة خدمات متكاملة تشمل جميعَ المواقع التي يمرُّ عليها القاصد الكريم من الحجاج والمعتمرين والمصلين والزائرين.

انسيابية الحركة

وأضاف في كلمته بالمنتدى: حرصًا من الرئاسة على انسيابية الحركة وتسهيلها على حجاج بيت الله الحرام، منذ لحظة وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام، فيتمُّ تهيئة الأبواب والمداخل والمخارج، وفق تنظيم دقيق يضمن سهولةَ وصول الحاج إلى صحن المطاف وأدواره المتعدِّدة بالرواق السعودي.

خطة تشغيلية

وتابع: يتم ذلك وفقًا لخطة تشغيلية تعدُّ الأكبر من نوعها في تاريخ الرئاسة، والإعلان عن عودة الحج بالأعداد المليونية، حيث تمَّ التركيز على عدة محاور رئيسة ترتبط بأهداف الرئاسة الاستراتيجية لعام 2024، والتي تندرج تحت رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

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الكلمات الدلالية:
الحج الذكاء الاصطناعي المملكة منتدى الحج وزير الحج

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