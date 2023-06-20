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روبوت توصيل الطعام يهاجم كلبًا وصاحبه
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روبوت توصيل الطعام يهاجم كلبًا وصاحبه

روبوت توصيل الطعام يهاجم كلبًا وصاحبه

روبوت توصيل الطعام يهاجم كلبًا وصاحبه
٠٤:٢٣:٣٧ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

هاجم روبوت لتوصيل الطعام، كلبًا برفقة صاحبه في إحدى المدن البريطانية.

اللافت في الأمر أن الروبوت هاجم الكلب على الرغم من أنه ‏مصمم ومبرمج لتجنب الاصطدامات.‏

تفاصيل الواقعة

وادعى بريان داوسون (56‏ عامًا)، أن روبوت توصيل، اصطدم ‏بكلبه المدعو بيبا، خلال حادث بالقرب من فرع الجمعية التعاونية في ‏ميلتون كينز، في باكينجهامشير.

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ونقلت صحيفة “ذا صن”، عن داوسون، الذي يعمل سائق توصيل في تيسكو قوله: إنه أبعد الروبوت عن كلبه.

وأفاد شهود، أن الرجل دفع الروبوت، ما أدى إلى إطلاق صفارة ‏الإنذار التي زود بها.

وطالبداوسون بوضع أرقام تسلسلية أو رموز “كيو آر” على الروبوتات ‏الآلية ليتسنى للعملاء تقديم الشكوى. وقال: إنه من المفترض أن تتم برمجة الروبوت للتوقف إذا واجه أي عائق.

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روبوتات توصيل الطعام

وتعج شوارع بريطانيا بروبوتات توصيل الطعام التي أسهمت جائحة كورونا في انتشارها المتزايد إبان الإغلاق العام التي شهدتها البلاد.

وعند إطلاقه، ينجح الروبوت في تحديد الاتجاهات من دون أي مشكلات داخل متاهات طرق المشاة بين المنازل الحجرية الحمراء، وتصل سرعته إلى ستة كيلومترات في الساعة حين تكون الطريق سالكة. وهو يوصل الطلبيات للزبائن في غضون أقل من ساعة.

غير أن الروبوتات على عجلات تثير انتقادات نقابات تخشى من أن تسحب طفرة الروبوتات هذه البساط من اليد العاملة البشرية.

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الروبوتات في بريطانيا بريان داوسون روبوت لتوصيل الطعام

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