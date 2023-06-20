خدمتا شحن جديدتين لربط موانئ عالمية بـ “الجبيل” التجاري و”جدة” الإسلامي

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أعلنت الهيئة العامة للموانئ “موانئ” عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة “MSC” المتخصصة في مجال الشحن والخدمات البحرية والرائدة عالمياً خدمة الشحن الملاحية الجديدة “India–West MED” إلى ميناء الجبيل التجاري.

وقالت إن ذلك يعزز حركة الصادرات والواردات من وإلى الميناء، ويزيد من قوة ربط الموانئ السعودية بموانئ الشرق والغرب.

ميناء جدة الإسلامي

كما أعلنت الهيـئة العـامة للمـوانئ “مــوانئ” اليوم، عن إضافة شركة البحر الأبيض المتوسط للملاحة (MSC) خدمة الشحن الجديدة “PHONIX” إلى ميناء جدة الإسلامي.

وتستهدف الخدمة الجديدة دعم الخدمات اللوجستية، ورفع معدلات كفاءةً الأداء التشغيلي، مما يعزز من مكانة المملكة على الخارطة البحرية العالمية.

الإصلاحات الهيكلية

ويشهد الميناء عددا من الإصلاحات الهيكلية الواسعة التي أحدثت نقلة كبيرة في كفاءته التشغيلية، بما انعكس على تميز أداء القطاع البحري في منظومة النقل والخدمات اللوجستية وفق المؤشرات الدولية، وعزز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، ومحور ربط ثلاث قارات.

13 ميناء عالمي

وتربط الخدمة الجديدة ميناء جدة الإسلامي بـ 13 ميناء عالمي، تشمل موانئ جنوب أوروبا، وأفريقيا، وشرق آسيا بعدد سفينة واحدة أسبوعياً تصل سعتها إلى أكثر من 13 ألف حاوية قياسية، ما يسهم في تحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، وتدعيم بيئة الاستثمار، والحركة التجارية بين المملكة ودول العالم المختلفة.

رقم قياسي جديد

وتأتي خدمة الشحن الملاحية “PHONIX” لتضيف رقما ًجديداً إلى سجل الرقم القياسي الذي حققته الموانئ السعودية مؤخراً، بإضافة 20 خدمة ملاحية جديدة مع كبرى الخطوط الملاحية العالمية، منذ بداية 2023م.

وأسهم ذلك في تقدم المملكة بمؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، ضمن تقرير «UNCTAD» للربع الثاني لعام 2023م، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية بتحقيقها المرتبة الـ 16 عالمياً من بين 187 ميناء عالمي.

عمليات مناولة البضائع

يُذكر أن عمليات مناولة البضائع بميناء جدة الإسلامي تجاوزت في نهاية عام 2022م نحو 56 مليون طن، فيما ارتفع حجم المسافنة بالموانئ السعودية خلال السنوات الخمس الماضية وحتى نهاية عام 2022م بنسبة 37.1 في المائة ليصل إلى 5.6 مليون حاوية مقارنة بـ 4 ملايين حاوية في عام 2018م، وذلك نتيجة الإصلاحات والبرامج التطويرية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في القطاع اللوجستي.

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