“فلكية جدة” تكشف وقت حدوث الانقلاب الصيفي

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كشفت الجمعية الفلكية بجدة، أن الانقلاب الصيفي سيحدث يوم غدٍ الأربعاء عند الساعة 05:57 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

وأضافت: ستكون الشمس مباشرة فوق مدار السرطان إيذاناً بأول أيام الصيف فلكياً والذي سيستمر 93 يوماً في النصف الشمالي من الكرة الأرضية.

شروق الشمس

وأفاد رئيس الجمعية المهندس ماجد أبو زاهرة ، أن الشمس تشرق في ذلك اليوم من أقصى الشمال الشرقي و ظلال الأشياء عند الظهر ستكون الأقصر خلال السنة.

وأشار إلى أن الشمس في الانقلاب الصيفي تأخذ أقصى قوس مسار ظاهري نحو الشمال وهي أعلى شمس ارتفاعاً كما تشاهد من مدار السرطان وكل المناطق الشمالية، وستكون ساعات النهار أطول من ساعات الليل وستغرب في أقصى الشمال الغربي.

وبين أنه يحدث الانقلاب الصيفي عندما تصل الشمس ظاهرياً إلى أقصى نقطة شمال السماء بالتزامن مع وصول الكرة الأرضية إلى نقطة في مدارها حيث يكون القطب الشمالي عند أقصى ميل له حوالي 23.5 درجة نحو الشمس.

ضوء الشمس

وتابع: “ينتج عن ذلك أطول نهار وأطول فترة لساعات ضوء الشمس، وأقصر ليل في السنة التقويمية، حيث يتلقى النصف الشمالي من الكوكب ضوء الشمس في أقصى زاوية مباشرة في العام”.

ويكون طول النهار أكثر من 12 ساعة شمال خط الاستواء في حين يحدث العكس في النصف الجنوبي من الأرض جنوب خط الاستواء حيث يكون النهار أقصر من 12 ساعة.

الانقلاب الصيفي

وقال إن وقت الانقلاب الصيفي لا يحدث في نفس التاريخ كل عام فهو يعتمد على وقت وصول الشمس إلى أقصى نقطة نحو الشمال من خط الاستواء السماوي والذي يتراوح في النصف الشمالي من الكرة الأرضية من 20 إلى 22 يونيو.

يُشار إلى أنه بعد يوم الانقلاب الصيفي ستبدأ الشمس ظاهرياً بالانتقال باتجاه الجنوب من جديد في قبة السماء وتبدأ ساعات النهار تتقلص تدريجياً نتيجة لتقدم الأرض في مدارها حول الشمس حتى موعد الاعتدال الخريفي في 23 سبتمبر المقبل.

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