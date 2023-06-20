بعد إيقافه عن 7300 شخص.. متى يحرم مستفيد الضمان الاجتماعي من المعاش؟

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مع إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إيقاف صرف معاشات الضمان الاجتماعي لأكثر من (7300) مستفيد في دفعة الشهر الماضي، تراوحت أعمارهم بين 18 إلى 40 عامًا، برز التساؤل حول طريقة إثبات عدم الجدية لهؤلاء المشمولين بالقرار.

وتنص للفقرة الخامسة من المادة السابعة عشرة في نظام الضمان الاجتماعي، على توقف صرف المعاش إذا ثبت أن المستفيد القادر على العمل لا يبحث عن عمل، أو لم يتقدم إلى منصات التوظيف المعتمدة في الوزارة، وما في حكمها، أو لم يقبل عروض العمل والتدريب المناسبة.

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متى تثبت عدم الجدية؟

تثبت عدم جدية مستفيد الضمان الاجتماعي، وفقًا حساب الضمان الاجتماعي والتمكين – حساب توعوي لمستفيدي الضمان الاجتماعي – في الحالات الآتية:

– عدم التجاوب مع محاولات الاتصال الواردة من الوزارة من مركز صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) على رقم المستفيد المسجل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

-عدم التجاوب مع رسائل طلب التسجيل في منصة الدعم والحماية الاجتماعية.

-رفض فرص العمل المقدمة دون أسباب مقبولة.

يمكن تقديم اعتراض على فرص العمل المقدمة عند عدم ملائمتها للمستفيد مع ذكر السبب.

ويحق للمستفيد:

عند إيقاف المعاش لثبوت عدم الجدية في البحث عن عمل تقديم اعتراض على منصة الدعم والحماية الاجتماعية مدعم بالمستندات اللازمة لمدة شهر من تاريخ الإيقاف.

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خطوات الاعتراض على إيقاف معاش الضمان الاجتماعي

وحددت وزارة الموارد البشرية خطوات الاعتراض على قرار إيقاف معاش الضمان الاجتماعي على النحو التالي:

-تسجيل الدخول في البوابة الإلكترونية.

-اختيار خدمة الاعتراضات من الخدمة الإلكترونية.

-اختيار نوع الاعتراض، ثمَّ تعبئة بيانات الاعتراض وإرفاق الأوراق المطلوبة.

-تقديم طلب الاعتراض، ومتابعة حالة الطلب عبر “طلباتي”.

-الجهات المعنية تقوم بدراسة الاعتراض وإصدار القرار الأولي، قبل أن يتم مراجعة القرار وإصدار القرار النهائي، كما يحق للمستفيد الطعن على القرار أمام اللجنة المختصة.