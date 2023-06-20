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“الزكاة والضريبة” تدعو هذه المنشآت إلى سرعة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
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“الزكاة والضريبة” تدعو هذه المنشآت إلى سرعة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والضريبة” تدعو هذه المنشآت إلى سرعة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة

“الزكاة والضريبة” تدعو هذه المنشآت إلى سرعة تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة
٠٢:٥٩:٠١ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المنشآت من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة، بسرعة تقديم الإقرارات.

إقرارات الضريبية بـ 40 مليون ريال

وأوضحت أن الإقرارات تتجاوز توريداتها السنوية من السلع والخدمات 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية عن شهر مايو الماضي،

وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من شهر يونيو الجاري.

وحثت الهيئة المنشآت على المسارعة إلى تقديم إقراراتها الضريبية عبر الموقع الإلكتروني، أو تقديمها والسداد عبر تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA).

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 وذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات بشأن ضريبة القيمة المضافة إلى التواصل معها.

وذلكعبر الرقم الموحد لمركز الاتصال (19993) على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع.

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أو حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على تويتر (@Zatca_Care) أو من خلال البريد الإلكتروني.

وتُعَد ضريبة القيمة المضافة واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة.

وهي ضريبة غير مباشرة تُفرَض على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت مع بعض الاستثناءات.

الكلمات الدلالية:
الأنظمة الضريبية المنشآت تقديم الإقرارات ضريبة القيمة المضافة قطاع الأعمال هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

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