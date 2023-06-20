8.5 ألف عملية فحص لوسائل نقل الحجاج في أول أيام ذي الحجة بمكة والمدينة

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أجرت الفرقُ الرقابيةُ في الهيئة العامة للنقل، خلال اليوم الأول من ذي الحجة أكثر من (8.5) آلاف عملية فحص رقابية لمختلف وسائل النقل في مكة والمدينة المنورة.

وتمكنت الفرق الرقابية من رصد أكثر من ألفي مخالفة، بمعدل امتثال بلغ 91%.

3 أنواع

وتنوعت هذهِ المخالفاتُ طبقًا لحالة المخالفة، مثل:

1- وضع ملصقات وأدوات زينة غير معتمدة من الهيئة.

2- عدم الحصول على بطاقة سائق وبطاقة التشغيل للمركبة.

3- عدم وجود وثيقة نقل لشاحنات نقل البضائع.

موسم الحج

وأوضحت الهيئةُ، أنَّ ذلك يأتي ضمن مشاركتها في موسم الحج هذا العام؛ وبهدف ضمان تقديم خدمات النقل وفق اشتراطات السلامة والأمان.

وأشارت إلى أن ذلك يضمنُ الإسهام في رفع مستوى كفاءة وجودة الخدمات لضيوف الرحمن في أثناء تأديتهم مناسكَ الحج، وضمان استمرار توفرها لهم حتى نهاية الموسم.

المهام الإشرافية

وتواصلُ الهيئةُ مهامها في الإشراف والمتابعة والقيام بأعمال الرقابة والرصد خلال موسم الحج؛ وذلك لخدمة ضيوف الرحمن وتهيئة السبل كافة لكل ما يتعلقُ بتنقلهم بشكلٍ آمنٍ وميسرٍ.

كما تحرص الهيئة على تهيئة جميع السبل والوسائل لتطوير قطاع البريد وتحسين تجربة المستفيدين والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، كما توفر الهيئة قنوات التواصل معها عبر الرقم الموحد لها: 19929، لجميع المستفيدين.

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