تفاديًا لأضرارها البالغة.. طريقة الاستخدام الصحية للمقلاة الهوائية

تواصل – فريق التحرير:

باتت المقلاة الهوائية تحظى بانتشار واسع باعتبارها طريقة صحية لطهي الوجبات السريعة، فضلاً عن أنها تستهلك ما يقرب من نصف طاقة الطباخ العادي، مما يعني أنها اقتصادية وتوفر المال.

وتعمل المقلاة الهوائية عن طريق توزيع الحرارة في إناء مُحكم على درجات حرارة عالية وسريعة بما يكفي لكي يتم القلي أو الشوي أو الخبز بدون استخدام الزيت.

لكن يخشى البعض الآن من أن تكون خطرًا على الصحة، فيما كشف الدكتور كاران راجان من مستفيات هيئة الخدمات الصحية ببريطايا عن مدى خطورة المقلاة الهوائية ومتى يمكن أن تصبح خطرًا.

وأوضح أنه مثل المقلاة غير اللاصقة، فإن المقلاة الهوائية مغطاة بمواد بولي فلورو ألكيل (PFAS)، والمعروفة باسم “المواد الكيميائية إلى الأبد”، والتي تم العثور عليها في مياه الشرب والمنتجات اليومية الأخرى مثل تغليف المواد الغذائية والسجاد والأثاث والعدسات اللاصقة.

وفقًا للوكالة الدولية لأبحاث السرطان، قد تكون المواد الكيميائية مرتبطة ببعض أنواع السرطان، من بينها سرطانات بطانة الرحم والمبيض والبنكرياس والثدي والحلق.

اقرأ أيضًا:

احذرها.. أخطاء شائعة وخطيرة عند تسخين الأكل في “الميكروويف”

تلف المقلاة الهوائية

قال الدكتور كاران: “هذه مشكلة حقيقية فقط في حالة تلف المقلاة الهوائية. طالما أنك لا تخطط لتناول بطانة المقلاة الهوائية (الطعام الملتصق بالمقلاة)، فستكون بخير”.

وينصح بتقليل مقدار الضرر والخدش الذي يلحق بطبقة المقلاة غير اللاصقة حتى لا تتسرب المواد الكيميائية إلى الطعام.

وعند تنظيف أو جمع الطعام، تجنب استخدام أدوات التنظيف الكاشطة واستخدم أواني وبطانات مصنوعة من الخشب أو السيليكون.

وقال: “إذا كنت قلقًا بشأن الطلاء غير اللاصق، فيمكنك استخدام مقلاة هوائية مصنوعة من السيراميك أو الفولاذ المقاوم للصدأ”.

اقرأ أيضًا:

يسبب الحرائق.. “الدفاع المدني” يُحذر من ترك هذا الشيء بالمطبخ دون متابعة

المقلاة الهوائية موفرة للطاقة

وتحدث أطباء في السابق عن فوائد المقلاة الهوائية لصحة الناس.

قالت الدكتورة راشيل وارد ، وهي طبيبة عامة من مركز وودلاندز الطبي ببريطانيا لصحيفة “ذا صن”، إن أحد “مخاوفها الرئيسية” في الوقت الحالي هو أن المرضى لا يستطيعون تدفئة منازلهم وإطعام أنفسهم جيدًا بسبب أزمة تكلفة المعيشة”.

وأوضحت: “هناك شيء واحد تقدمه المقلاة الهوائية بطريقة موفرة للطاقة لطهي الطعام، وهذا أمر إيجابي. “كما أنها تستخدم دهونًا أقل بكثير من الأطعمة التي تُقلى بعمق وهو أمر مفيد للصحة.”

وفي الوقت نفسه، قالت الدكتورة سارة جارفيس ، طبيبة عامة ومستشارة إكلينيكية، إن المقلاة الهوائية يمكن أن تساعد الأشخاص على إنقاص أوزانهم أو التحكم فيها.

وأوضحت أن المقلاة الهوائية “توفر مذاقًا ومقرمشًا للطعام مع ما يصل إلى 75 في المائة من الزيت أقل وبالتالي سعرات حرارية أقل.”