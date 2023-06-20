توضيح مهم من “حساب المواطن” للمستفيدين بشأن صرف دفعة يوليو

تواصل – فريق التحرير:

أصدر برنامج حساب المواطن، اليوم الثلاثاء، تنبيهًا هامًا بشأن مبالغ صرف الدعم الخاصة بدفعة شهر يوليو القادم.

وأوضح حساب خدمة المستفيجين على “تويتر”، أن مبالغ الدعم لدفعة شهر “يوليو” لم تصدر بعد.

وأضاف أنه في حال انطبقت على المستفيد معايير الاستحقاق سيشمله الدعم بتاريخ “10 يوليو”، ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة الدعم التقديرية.

الدعم الإضافي لدفعة يوليو

وأكد حساب المواطن، أن الدفعة 68 – شهر يوليو ستشمل الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بتمديده حتى الشهر المقبل.

موعد صرف دفعة يوليو

وكان حساب المواطن حدد موعد صرف الدفعة 68 – شهر يوليو، وأضافت “خدمة المستفيدين” ردًا على استفسار لأحد المستفيدين:

“لم تصدر مبالغ الدعم لدفعة شهر “يوليو” ، وفي حال انطبقت عليك معايير الاستحقاق سيشملك الدعم بتاريخ 10 يوليو”.

وتصرف دفعات “حساب المواطن” في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي. وفي حال صادف هذا اليوم عطلة نهاية الأسبوع، يتم صرف الدعم قبلها بيوم أو بعدها بيوم.

كم يبلغ الدعم الإضافي؟

وتم توزيع الدعم على المستحقين من برنامج حساب المواطن كما يلي:

1 – إضافة مبلغ 720 ريالاً لـ رب الأسرة.

2 – كل تابع أكبر من 18 عامًا يحصل على 360 ريالاً.

3 – التابع الأقل من 18 عامًا يحصل على 215 ريالاً.

المستهدفون من حساب المواطن:

1 – الأسر السعودية.

2 – المواطن غير المتزوج.

3 – الأفراد المستقلين في سكن خاص كفرد مستقل.

4 – الأفراد المستفيدين من خدمات الضمان الاجتماعي.

5 – الأفراد الحاملين للبطاقات الخاصة بالنقل.

6 – أبناء السعودية المتزوجة من غير سعودي.

7 – الأم الأرملة والمطلقة والحاضنة لأطفال.

8 – زوجة المواطن السعودي.

ما شروط التسجيل في حساب المواطن؟

– الهوية الوطنية وكارت العائلة.

– معلومات عن العمل والراتب.

– معلومات عن الدخل الإضافي في إعانات الدولة.

– الإفصاح عن دخل الزوجة إن وجد.

– بطاقة أحوال لكل من العاطل عن العمل والموظف الحكومي وموظف القطاع الخاص.

– رقم الحساب البنكي “الآيبان”، على أن يكون الحساب نشطًا.

– أن يكون راتب المواطن أقل من عشرين ألف ريال.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا).

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

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