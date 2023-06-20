الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“جود الإسكان” تطلق حملة “جودك مبرور” .. و3 أهداف رئيسية
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“جود الإسكان” تطلق حملة “جودك مبرور” .. و3 أهداف رئيسية

“جود الإسكان” تطلق حملة “جودك مبرور” .. و3 أهداف رئيسية

“جود الإسكان” تطلق حملة “جودك مبرور” .. و3 أهداف رئيسية
٠٢:٤١:٥٣ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت منصة جود الإسكان عن إطلاق حملتها الخيرية “جودك مبرور” بالتزامن مع بدء العشر الأولى من شهر ذي الحجة.

يأتي ذلك ضمن حملاتها الخيرية التي تركز على مبدأ الابتكار في العطاء الخيري، للحث على الجود وتحفيز تقديم العطاءات الخيرية إلى مستحقيها من الأسر الأشد احتياجًا في المملكة وتمكينها وتوفير المسكن الملائم لهم.

3 مستهدفات

وتستهدف المنصة خلال أيام موسم الحج ما يلي:

1- تعظيم التكافل.

2- بث روح التراحم في أوساط المجتمع من الأفراد والمؤسسات.

3- المساهمة في سد حاجة الأسر الأشد حاجة للمسكن من خلال التبرع للحالات المعروضة في المنصة.

خيارات متنوعة

وتقدم جود الإسكان عبر منصتها الرسمية حلولًا سهلة وآمنة للتبرع الإلكتروني، عبر خيارات متنوعة للتبرع وقنوات دفع متعددة وميسرة تلائم مختلف الشرائح المجتمعية.

كما تضمن من خلالها منصة جود الإسكان للمتبرع رحلة عطاء آمنة وموثوقة، وفق آلية مُحَوّكمة تضمن إيصال العطاء الخيري إلى مستحقه الحقيقي، ما يسهم في تعزيز روح التراحم بين عموم المجتمع وتقديم يد العون والمساعدة إلى الأسر شديدة الحاجة لباحثة عن السكن.

مؤسسة الإسكان

وتُعَد منصة “جود الإسكان” إحدى مبادرات مؤسسة الإسكان التنموي الأهلية الهادفة إلى إشراك أفراد المجتمع في برامج التنمية المجتمعية، وحظيت المنصة منذ انطلاقتها بدعم سخي كريم من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ قدره 100 مليون ريال.

كما تحظى بدعم سمو ولي عهده الأمين ـ حفظه الله ـ بمبلغ 50 مليون ريال، تأكيدًا على اهتمام القيادة الرشيدة -وفقها الله- بتفعيل الدور الاجتماعي في تسريع عجلة التنمية، من خلال تقديم نموذج جديد للتكافل الاجتماعي تتكامل فيه أدوار الجهات الحكومية والخيرية وتلتقي على منصة “جود الإسكان”.

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