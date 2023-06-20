4 محاور أساسية لمشاركة “الغطاء النباتي” في اليوم العالمي للتصحر بالقصيم (صور)

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نظم المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، فعالية “المرأة.. أرضها.. حقوقها” بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة التصحر والجفاف؛ بفندق موفنبيك القصيم.

جاء ذلك تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم،

وشارك في الفعالية نخبة من المختصين والخبراءالمحليين والدوليين والمهتمين بالمجال البيئي من عدد من الجهات، شملت وزارة البيئة والمياه والزراعة والمركز، ومنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” في المملكة ومكتب اتفاقية UNCCD؛ ووزارة التعليم، بهدف التوعية والتعريف بأهمية دور المرأة في الحد من التصحر والجفاف.

3 محاور أساسية

تناولت الفعالية مجموعة من المحاور والموضوعات المهمة، منها:

1- أبرزالسياسات والممارسات المتعلقة بتمكين المرأة في اتخاذ القرار بشأن قضايا الأرض والموارد الطبيعية.

2- التطور التشريعي الذي انتهجته المملكة لتمكينها من ممارسة دورها في مكافحة التصحر والجفاف والمساهمة في تحقيق التنمية البيئية المستدامة.

3- تسليط الضوء على مبادرة السعودية الخضراء ودور المرأةالحيوي بها ومساهماتها العلمية في تطوير الأراضي.

4- دور مركز الغطاء النباتي في إشراك المرأة السعوديةبأعماله، مع تقديم نموذج لقصة نجاح سعودية مثَّلت تجسيدًا واقعيًّا لما يمكن أن تشارك به تنمويًّا.

جهود كبيرة

من جهته، أوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد القادر، أن المركز يقود جهودًا كبيرة لتحقيق الالتزامات العالمية للمملكة فيما يخص مكافحة التصحر وتدهور الأراضي.

وأشار إلى أن المركز يطمح إلى أن يكون في المقدمة لتحقيق الهدفين الثالث عشر والخامس عشر من أهداف التنمية المستدامة، إضافة إلى دعم خطة الأمم المتحدة الاستراتيجية للغابات والإطار الاستراتيجي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، ودعم عقد الأمم المتحدة لاستعادة النظام الإيكولوجي.

ولفت إلى أن المركز يواصل جهوده لتنمية الغطاء النباتي في منطقة القصيم من خلال عمله على تطوير عدد من المتنزهات الوطنية. والعمل على مشروع التأهيل البيئي لوادي الرمة، بجانب الدراسة المسحية والفيزيائية للتربة. وإنشاء مشتلي عنيزة وبريدة، وبدء تنفيذ مشروعين لإعادة تأهيل المراعي المتدهورة، وتحديد الحمولة الرعوية في المنطقة، فضلا عن تنظيم الرعي في ثلاثة مواقع بالمنطقةبمساحة تتجاوز 300 ألف هكتار.

أبرز ما تضمنته الفعالية

وتضمنت الفعالية المبادئ الرئيسة لخطة عمل النوع الإنساني في المحافظة على البيئة وتنميةالأراضي، والدعم والاستثمار للمرأة في تملُّك الأراضي، ومساهمتها في الأمن الغذائي وتحسين الاستثمار العقاري.

كما تضمنت المردود البيئي والاقتصادي للتشجير وتنمية الغطاء النباتي، مع الإشارة إلى أبرز قصص النجاح والفرص المتاحة للمرأة في إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة في الشرق الأوسط، والتوعية البيئية ودورها في الحد من مظاهر التصحر والجفاف، ومبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة في تمكين المرأة.

فعاليات سابقة

من جهة أخرى، أقام المركز،يومي الجمعة والسبت الماضيين، خلال فعالية اليوم العالمي للتصحر والجفاف جناحًا تعريفيًّا توعويًّا تثقيفيًّا حول المركز وجهوده ومبادراته ومشروعاته وأبرز برامجه لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، وما تم إنجازه في جميع مناطق المملكة منذ تأسيسه حتى اليوم، إضافة إلى دوره في تحقيق مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

يُذكر أن المركز يهدف إلى حماية مواقع الغطاء النباتي وتنميتها واستدامتها والمحافظة عليها، وتذليل التحديات التي تواجهها حول المملكة، فضلًا عن الكشف عن التعديات ومكافحة الاحتطاب، والمحافظة على الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي، ما يخفض الانبعاثات الكربونية، ويدعم جهود مكافحة التغيُّر المناخي محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، ويرتقي بجودة الحياة تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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