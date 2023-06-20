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النفط والدولار يهبطان.. والذهب يصعد عالميًا
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النفط والدولار يهبطان.. والذهب يصعد عالميًا

النفط والدولار يهبطان.. والذهب يصعد عالميًا

النفط والدولار يهبطان.. والذهب يصعد عالميًا
٠١:١٥:٢٧ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

سجلت أسعار النفط العالمية تراجعًا خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تزايد مخاوف المستثمرين بشأن الطلب على الخام من الصين ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحلول الساعة 07:50 صباحًا بتوقيت جرينتش، تراجع نفط برنت 0.4% ليصل إلى 71.36 دولار للبرميل الواحد.

ونزل الخام الأمريكي بنسبة 0.13% ليبلغ 76.16 دولار للبرميل الواحد.

تراجع الدولار

فيما هبط مؤشر الدولار في مقابل صعود الذهب وسط سيطرة الترقب لاي تطورات تصريحات خاصة بشهادة جيروم باول رئيس الفيدرالي الأمريكي أمام الكونجرس.

وتراجع مؤشر الدولار الأمريكي بنسبة 0.03% ليصل في ذات الساعة أيضا من تعاملات اليوم إلى 102.50 نقطة

صعوط الذهب

يأتي ذلك في الوقت الذي ارتفع فيه سعر الذهب العالمي بنسبة 0.11% بما يعادل 2.24 دولار ليصل سعر الأونصة الواحدة إلى إلى 1952.88 دولار .

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أسعار الذهب محليًا

ومحليًا، بلغ سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 235.30 ريال، فيما سجل الجرام عيار 22 سعر 215.69 ريال.

جرام الذهب عيار 21

أما جرام الذهب عيار 21 فبلغ سعره 205.89 ريال، فيما بلغ سعر الجرام عيار 18 نحو 176.48، وعيار 14 بـ 137.26، وعيار 12 سجل 117.65 ريال.

وبلغ سعر أوقية الذهب 7318 ريالاً داخل المملكة، فيما بلغ سعر جنيه الذهب نحو 1647 ريالاً، وسعر كيلو الذهب نحو 235.297 ريال.

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