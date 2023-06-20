“تقتل في ثوانٍ”.. تحذير من عوامة سباحة للأطفال الرضع

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حذرت إحدى المتخصصات في السباحة، من عوامات سباحة للأطفال، قالت إنها قد تؤدي إلى غرقهم في ثوان معدودة.

ووفقًا لتحذير نيكي سكارناتي، فإنه يمكن للعوامة التي تحتوي على مظلة شمية – والمصممة للسماح للأطفال بالاستلقاء على ظهورهم أو بطونهم في الماء – أن تقتل في ثوانٍ.

وحذرت على وجه التحديد من العوامات التي تحمل العلامة التجارية مامبوبابي – والتي يمكن أن تنقلب بسهولة، مما يؤدي إلى غرق الأطفال بسرعة.

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عوامل الخطر

وقالت، وفقًا لصحيفة “ذا صن”، إن هناك أربعة أسباب رئيسة لعدم استخدامها مطلقًا لهذا النوع من العوامات.

وأشارت إلى أن عوامات مامبوبابي، لم تتم الموافقة عليها من قبل خفر السواحل الأمريكي، فضلاً عن كونها تشتهر بقلبها.

وأضافت نيكي: “كل ما يتطلبه الأمر هو أن يميل الطفل إلى الأمام أكثر من اللازم، وسوف ينقلب”.

وأوضحت أن الأطفال دون سن الرابعة رؤوسهم أكبر بكثير من أجسامهم، مما يعني أن بعض الأوضاع في الماء ستكون “ضارة” عندما يتعلق الأمر ببقاء الطفل على قيد الحياة.

وأضافت نيكي: “هذا هو السبب في أننا لا نركز على وضعيات التجديف الهزلي تحت سن الرابعة، لأنهم أكثر عرضة لخطر الوقوع في الوضع الرأسي”.

وتوصي نيكي بالعديد من المنتجات البديلة للحفاظ على سلامة الأطفال في الماء، بما فيها طوق العوامة القابل للنفخ ذو قاع شفاف، وكراسي استلقاء شبكية، وكلاهما من شركة “أمازون”.

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عدم استخدام العوامات على الإطلاق

لكن بشكل عام، ترى أنه من الأفضل عدم استخدام العوامات على الإطلاق.

قالت: “الآن أفهم أن كل والد يحاول أن يبذل قصارى جهده من أجل طفله، كما ينبغي. في رأيي، أعتقد أنه يجب عليك حمل طفلك وخلق الحاجة إليك في بيئته المائية، لأنهم سيكونون أقل عرضة للانحراف نحو الماء بمفردهم لأنهم لم يكونوا في الماء بمفردهم”.

وتعترف شركة مامبوبيبي بأنه على الرغم من أن منتجاتها آمنة، إلا أنها لا تحمي من الغرق، ولا يجب على الآباء ترك الأطفال دون مراقبة في الماء.

وكان مقطع فيديو للمدربة ذاتها انتشر على منصات التواصل الاجتماعي تحذر فيه من خطر ارتداء الأطفال ملابس السباحة الزرقاء، لأن هذا اللون “يجعل من المستحيل تقريبًا رؤية الصغار يلعبون في الماء، مما يشكل خطرًا كبيرًا على السلامة.

كما حثت على عدم لف الأطفال بإحكام في منشفة بعد السباحة لأنه يقيد أطرافهم، وإذا سقطوا بعد ذلك في حمام السباحة، فهناك احتمال كبير أن يغرقوا.