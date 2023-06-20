خطر مميت.. نصائح للتعامل مع ضربات الشمس خلال أداء مناسك الحج

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مع ارتفاع درجة الحرارة خلال موسم الحج، تكثر الإصابة بضربات الشمس نتيجة التعرض المباشر لأشعة الشمس، .

وتؤثر ضربات الشمس على أي شخص، لكن الأشخاص أكثر من 75 عامًا، والأطفال الذين يعانون من مرض خطير أو طويل الأمد هم أكثر عرضة للخطر.

وقدمت هيئة الهلال الأحمر السعودي، نصائح توعوية لضيوف الرحمن عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي للتعامل مع ضربات الشمس.

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ضربات الحرارة (الشمس)

وضربات الحرارة تُعرف بأنها مرض خطير يهدد الحياة ويرتبط عادة بارتفاع غير منضبط في درجة حرارة الجسم الأساسية فوق 40 درجة مئوية، واختلال وظائف الجهاز العصبي المركزي، مثل الهذيان أو التشنجات أو الغيبوبة

وتضمنت النصائح أهم الخطوات التي يجب على الحجاج اتباعها عند الإصابة بضربات الشمس أثناء أداء مناسك الحج.

-نقل المصاب إلى مكان بارد.

-إزالة الملابس الخارجية وتبريد الجسم بالماء خاصة منطقة الرأس والرقبة.

-تعريضه لمصدر هوائي كهواء المكيف أو المروحة.

-إعطاء المصاب السوائل.

-الاتصال على 997 لطلب الخدمة الإسعافية.

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