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الحرارة 45.. “الأرصاد” يكشف حالة الطقس بمكة والمشاعر المقدسة

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الحرارة 45.. “الأرصاد” يكشف حالة الطقس بمكة والمشاعر المقدسة

الحرارة 45.. “الأرصاد” يكشف حالة الطقس بمكة والمشاعر المقدسة

الحرارة 45.. “الأرصاد” يكشف حالة الطقس بمكة والمشاعر المقدسة
٠١:٥٧:٤٤ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

درجات الحرارة في مكة والمشاعر المقدسة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة في مكة المكرمة و44 درجة في منى و43 في عرفات ومزدلفة.

وبين المركز أن درجات الحرارة الصغرى في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، جاءت على النحو التالي:

وبين أن الحالة المتوقعة تكون مصحوبة للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، مع نسبة رطوبة معتدلة.

مشعر منى 29 درجة مئوية.

مكة وعرفة ومزدلفة 30 درجة مئوية.

“الأرصاد” يُبشر الحجاج باستقرار حالة الطقس

كما بشر المركز، ضيوف الرحمن وحجاج بيت الله باستقرار حالة الطقس والحرارة بالمشاعر المقدسة.

وتوقع محلل الطقس بمركز الأرصاد عقيل العقيل، استقرار حالة طقس خلال موسم الحج، مع استقرار درجات الحرارة التي تتراوح ما بين 43 إلى 45 درجة مئوية.

تلطيف أجواء المشاعر خاصة في عرفات

وأوضح أن الأجواء ستكون حارة بوجه عام على المشاعر المقدسة، لكن الحكومة وفرت مرشات المياه التي تقوم بتلطيف الأجواء خاصة في مشعر عرفات.

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وأضاف أن درجات الحرارة تنخفض بنسبة من 5 إلى 7 درجات بسبب مرشات المياه، وسط أجواء غائمة إلى غائمة جزئيًا، على شرف منطقة مكة ومرتفعات الطائف.

سحب ركامية بالأجواء الشرقية للمشاعر المقدسة

وأشار إلى تكون السحب الركامية والرعدية على الأجزاء الشرقية من منطقة مكة المكرمة، حيث تتحرك هذه السحب مع رياح بطبقات الجو العليا، لتؤثر على الأجواء الشرقية من المشاعر المقدسة.

وبين أن الحالة المتوقعة تكون مصحوبة للرياح الهابطة المثيرة للأتربة والغبار، مع نسبة رطوبة معتدلة.

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