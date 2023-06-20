من الماء الساخن إلى الصبار.. أغرب النصائح للنوم خلال الحر الشديد

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في ظل ارتفاع درجة الحرارة التي يجد معها البعض صعوبة في الخلود إلى النوم، فإن أجسامنا تكافح من أجل التهدئة، مما يتسبب في تعطيل عملية الاسترخاء ويجعل من الصعوبة النوم.

وكشف الخبراء عن أغرب النصائح بخصوص النوم خلال الحر الشديد، وفق ما أوردت صحيفة “ديلي ميل” على النحو التالي:

استخدم زجاجة ماء ساخن

يوضي خبير النوم جيمس ويلسون بوضع زجاجة مياه فاترة على القدمين لرفع درجة الحرارة الأساسية قليلاً، مما يهيئ الجسم لاحقًا لحصول انخفاض في الحرارة عندما تذهب إلى الفراش.

وشدد على أهمية ذلك كونه يساعد على خداع الجسم، ليعتقد أنه أكثر برودة مما هو عليه.

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اغمر قدميك في الماء

غمر القدمين في وعاء من الماء الفاتر يوفر برودة تدوم طويلاً، لكن احذر استخدام الماء المثلج حتى لايتسبب في إيقاظك مما يجعل النوم أكثر صعوبة.

الهواء البارد

وضع وعاء من الثلج أمام المروحة يولد نسيمًا باردًا بدلاً من تدوير الهواء الدافئ الموجود في جميع أنحاء الغرفة.

تجميد البيجامة

يمكنك وضع بيجاماتك في كيس محكم الغلق في الثلاجة أو الفريزر قبل النوم لبضع دقائق، مما يمنحك علاجًا رائعًا.

يمكنك أيضًا وضع غطاء الوسادة في الفريزر للمساعدة في الحفاظ على برودة جسمك في الليل.

لا تنم عاريًا

قالت سوزي ريدينج من إحد شركات المفروشات ببريطانيا: “لا أوصي بالنوم عاريًا، بقدر ما قد يروق لك ذلك، لأن العرق يتجمع بعد ذلك على جلدك بدلاً من أن تمتصه ألياف ملابسك ويبردك”.

بدلاً من ذلك، اقترحت ارتداء “ملابس فضفاضة، ومتجددة الهواء، وخفيفة من الألياف الطبيعية،” مثل القطن أو الحرير أو الأوكالبتوس أو الخيزران.

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الشعر المبلل

عدم استخدام مجفف الشعر وتركه رطبًا بعد الاستحمام سيجعلك تشعر بالبرودة لفترة أطول.

تقنيات التنفس

ممارسة التنفس بطرق معروفة بقدرتها على التبريد. حاول القيام بذلك وأنت جالس. عند الاستنشاق فقط، قم بلف لسانك مثل الماصة ورشف أنفاسك.

تجنب الأطعمة الغنية بالتوابل

يمكن أن يكون لما تأكله أيضًا تأثير على جودة نومك.

حذرت ريدينج من تناول أي شيء حار أثناء الذهاب إلى الفراش. وطالبت بتوخي الحذر تحاه الأطعمة المخمرة مثل الترياكي أو صلصة الصويا والتوفو والميسو، وكذلك الفواكه الحمضية واللحوم المعالجة والجبن المعتق.

وتحتوي هذه المواد على الأحماض الأمينية التيرامين، والتي يمكن أن تزيد من نشاط الدماغ وتجعل النوم أكثر صعوبة.

لا تستخدم أغطية مشتركة

قالت ريدينج: “إن الطريقة البسيطة لتحسين بيئة نومك الشخصية بشكل أكثر فعالية هي استخدام أغطية منفصلة حتى تتمكن من تكييفها وفقًا لتفضيلاتك أثناء النوم”.

استخدم الصبار

قالت جودي كوديش، عالمة الأرصاد الجوية في كاليفورنيا، إن استخدام الصبار قبل النوم يفوق الاستحمام البارد لأنه يمتص في الجسم أسرع أربع مرات من الماء.

توصي بالرغوة في جميع أجزاء الجسم قبل النوم مباشرة حتى يكون له تأثير في التبريد.