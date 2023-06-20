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وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًا برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًا برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني

وزير الخارجية يُجري اتصالاً هاتفيًا برئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني
١٢:٣٢:١٢ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية، اتصالاً هاتفيًا، بسيادة رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق الأول الركن عبد الفتاح البرهان.

الرياض تؤكد أهمية التزام جميع الأطراف السودانية

وجرى خلال الاتصال، بحث مستجدات الأوضاع في جمهورية السودان الشقيقة، حيث أكد سمو وزير الخارجية أهمية التزام جميع الأطراف السودانية.

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استعادة مجريات العمل الإنساني

وأكد الوزير، ضرورة استعادة مجريات العمل الإنساني، وحماية المدنيين والعاملين في مجال الإغاثة، وسلامة الممرات الإنسانية لوصول المساعدات الأساسية.

كما أجرى وزير الخارجية اتصالين بقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان حميدتي مؤكدًا أهمية الالتزام بالتهدئة.

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المملكة تدعو للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية

كما جدد سمو وزير الخارجية دعوة المملكة بالتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف كافة أشكال التصعيد العسكري، واللجوء إلى حلٍ سياسي يضمن عودة الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

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