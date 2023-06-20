أخبار السعودية.. منصة عدالة وتجربة ثالثة لتفويج الحجاج وباقات الدعم السكني

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

أعلن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، عن تدشين منصة عدالة الإلكترونية، وذلك ضمن حوكمة النيابة العامة في التحول الرقمي، وتطويرها المستدام لأعمالها القضائية الإلكترونية.

قال وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، إن الوزارة تستعد لإجراء تجربة افتراضية ثالثة لتفويج الحجاج، استعدادًا لموسم الحج لهذا العام 1444هـ.

يواصل نحو ستة ملايين طالب وطالبة، اليوم الثلاثاء، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

النظام الغذائي الصحي خلال فترة الاختبارات يلعب دورًا أساسيًا في رفع مستوى الانتباه والتركيز لدى الطلاب، من هنا تأتي ضرورة الاهتمام بالتعذية الصحية.

تشارك أكثر من 20 جهة حكومية في مدينة حجاج البر الواقعة على طريق القصيم- الرياض السريع؛ لاستقبال الحجاج المارين بالمنطقة في طريقهم إلى الديار المقدسة.

ألزم حساب المواطن المستفيدين من برنامج الدعم بضرورة الإفصاح عن امتلاك سجل تجاري.

حدد برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، أربع خطوات للاستفادة من باقات الدعم السكني.

يشارك نحو 200 كشاف وفتاة كشفية و25 قائدًا وقائدة من كشافة وزارة التعليم في الأعمال التطوعية لخدمة حجاج بيت الله خلال موسك حج هذا العام 1444هـ .

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط صرف معاش العجز غير المهني.

مع اقتراب عيد الأضحى، تكثر الشكاوى من هرب العمالة المنزلية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات حول ذلك.

كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء، الثاني من ذي الحجة، والذي يوافق 20 يونيو، هو أول أيام “التويبع”.

أصدرت وزارة الموارد البشرية، توضيحًا بشأن ترخيص المنشآت في إطار النطاق الأحمر.

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