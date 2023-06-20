الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
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أخبار السعودية.. منصة عدالة وتجربة ثالثة لتفويج الحجاج وباقات الدعم السكني

أخبار السعودية.. منصة عدالة وتجربة ثالثة لتفويج الحجاج وباقات الدعم السكني

أخبار السعودية.. منصة عدالة وتجربة ثالثة لتفويج الحجاج وباقات الدعم السكني
١٢:٠٦:٠٢ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:

المزايا والأهداف.. النائب العام يُدشن منصة عدالة الإلكترونية

أعلن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، عن تدشين منصة عدالة الإلكترونية، وذلك ضمن حوكمة النيابة العامة في التحول الرقمي، وتطويرها المستدام لأعمالها القضائية الإلكترونية.

وزير الحج والعمرة: نستعد للتجربة الثالثة في تفويج الحجاج (فيديو)

قال وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، إن الوزارة تستعد لإجراء تجربة افتراضية ثالثة لتفويج الحجاج، استعدادًا لموسم الحج لهذا العام 1444هـ.

جولات ميدانية لمديري التعليم في ثالث أيام اختبارات الفصل الدراسي الثالث

يواصل نحو ستة ملايين طالب وطالبة، اليوم الثلاثاء، اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثالث في جميع مناطق ومحافظات المملكة.

لزيادة تركيزك.. أفضل الوجبات للطلاب خلال فترة الامتحانات

النظام الغذائي الصحي خلال فترة الاختبارات يلعب دورًا أساسيًا في رفع مستوى الانتباه والتركيز لدى الطلاب، من هنا تأتي ضرورة الاهتمام بالتعذية الصحية.

20 جهة حكومية تشارك في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن بمدينة حجاج البر

تشارك أكثر من 20 جهة حكومية في مدينة حجاج البر الواقعة على طريق القصيم- الرياض السريع؛ لاستقبال الحجاج المارين بالمنطقة في طريقهم إلى الديار المقدسة.

توضيح مهم من حساب المواطن عند امتلاك الزوجة لسجل تجاري

ألزم حساب المواطن المستفيدين من برنامج الدعم بضرورة الإفصاح عن امتلاك سجل تجاري.

خطوات الاستفادة من باقات الدعم السكني.. تعرف على التفاصيل

حدد برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان، أربع خطوات للاستفادة من باقات الدعم السكني.

225 كشافًا و30 ألف ساعة تطوعية.. “التعليم”: 5 أهداف لخدمة ضيوف الرحمن

يشارك نحو 200 كشاف وفتاة كشفية و25 قائدًا وقائدة من كشافة وزارة التعليم في الأعمال التطوعية لخدمة حجاج بيت الله خلال موسك حج هذا العام 1444هـ .

 

صرف معاش العجز غير المهني.. تعرف على الشروط

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط صرف معاش العجز غير المهني.

“مساند” تكشف عن الإجراءات.. كيف تتصرف عند هروب العاملة المنزلية قبل العيد؟

مع اقتراب عيد الأضحى، تكثر الشكاوى من هرب العمالة المنزلية، وهو ما يطرح العديد من التساؤلات والاستفسارات حول ذلك.

“الحصيني”: اليوم بداية “التويبع” يتلون فيه ثمر النخيل وتكثر الأفاعي

كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء، الثاني من ذي الحجة، والذي يوافق 20 يونيو، هو أول أيام “التويبع”.

تحذير من الموارد البشرية بشأن تجديد ترخيص هذه المنشآت

أصدرت وزارة الموارد البشرية، توضيحًا بشأن ترخيص المنشآت في إطار النطاق الأحمر.

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