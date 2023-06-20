مزايا غير مسبوقة.. الإعلان عن برامج ابتعاث الخريجين في 45 جامعة عالمية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الثقافة عن بدء التقديم في برنامج الابتعاث الثقافي، الذي تتولى تنظيمه وإدارته في سياق جهودها لتقديم مسارات تعليمية رصينة للمواهب.

وأوضحت أن البرنامج يشمل مختلف التخصصات الفنية والثقافية وفي أرقى الجامعات والمعاهد العالمية، وذلك لدراسة مرحلة البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه، وفقًا للتفاصيل التالية:

الأهداف

– الرفع من كفاءة الكوادر الثقافية بالعلوم الضرورية.

– سد الثغرة المعرفية التي يتطلبها مشروع النهوض بالقطاع الثقافي .

– توفير خيارات تعليمية عالية الجودة في التخصصات الفنية والثقافية.

– تعزيز أهمية التعليم في المجالات الإبداعية، ودوره في رفع جودة الإنتاج الثقافي.

– التواصل المباشر مع أحدث ما توصلت له مناهج وأبحاث الثقافة في الجامعات العالمية.

مزايا البعثة العلمية

1- تحمل تكاليف الدراسة.

2- تحمل الضمان المالي.

3- تغطية مصاريف المعيشة للطالب ومرافقيه.

4- التأمين الصحي للطالب ومرافقيه.

5- دورات تدريبية مكثفة وبرامج إرشادية.

6- تذاكر السفر من المملكة إلى مقرِّ البعثة والعكس.

7- ومزايا أخرى تنافسية.

مزايا البرنامج

يقدّم البرنامج عددًا من المزايا للطلاب والطالبات في مسار الدارسين على حسابهم الخاص ومسار الحاصلين على قبول مسبق سعيًا لتحقيقِ الهدف المنشود من الابتعاث، وذلك على النحو الآتي:

1- بعثة علميّة كاملة تشمل تكاليف الدراسة، والضمان المالي، ومصاريف المعيشة للطالب ومرافقه، بالإضافة للتأمين الصحي.

وتذاكر السفر من المملكة إلى مقرِّ البعثة والعكس، ولمزيد من المعلومات يمكنكم توجيه استفساركم عبر خدمة الاستفسارات للخدمات الإلكترونية في بوابة سفير.

2- تقديم برامج إرشاديّة تُركّز على متابعة المبتعث وتقييم تطوّره الأكاديمي، ومدّ يد العون له في كلِّ ما من شأنه تعزيز غايات البرنامج وتحقيق تطلّعاته.

كما يقدّم البرنامجُ أيضًا مجموعةً من المزايا لطلاب المسار الثالث الخاص بالراغبين الجدد الذين لم يبدأوا في الدراسة ولم ينالوا القبول الجامعي، وهي كالتالي:

1- المساهمة في تأهيل المتقدّم من خلال تزويده بما يساعده على التقديم والحصول على قبول من المؤسسات التعليمية وتذليل العقبات التي تواجهه، والمساعدة في إكمال أوجه النقص لديه كالقدرة اللغويّة والمهارات الشخصية وغيرها.

2- إقامة ورش عمل تدريبيّة لتطوير مواهب المتقدّمين وتزويدهم بالقدرات والمهارات الضروريّة لإكمال دراستهم، وتمكينهم من الالتقاء بالخبراء المختصّين في المجالات المتعلّقة بالبعثة.

3- تيسير عمليّة الحصول على القبول من الجامعات، وتوفير الوقت والجهد على الطالب ودعمه بأفضل الخدمات في ذلك، كالتدريب على كتابة النبذة الشخصية وتجهيز الملف الشخصي.

مراحل الدراسة

1- البكالوريوس.

2- الماجستير.

3- الدكتوراه.

* الشروط العامة للالتحاق بالبرنامج:

1- أن يكون المتقدّمُ من أبناء المملكة.

2- أن يتّصفَ المتقدّمُ بحسن السيرةِ والسلوك.

3- أن تكون المؤسّسة التعليمية المراد الالتحاق بها مدرَجة في قائمة المؤسسات التعليمية المتاحة ضمن البرنامج.

4- أن يكون التخصص المراد دراسته ضمن التخصصات المحددة أو تفرعاتها في برنامج الابتعاث الثقافي.

5- لا يلزم أن يكون التخصص الذي يودُّ المتقدم دراسته، مطابقًا أو مرتبطًا بالتخصص الذي درسه سابقًا.

6- أن تكون وثائق المتقدم مكتملةً وصحيحة أثناء التسجيل وسوف يتم استبعاد من تثبت عدم مطابقة معلوماته المسجلة في موقع البرنامج للوثائق الرسمية.

المؤسسات التعليمية الأساسية تشمل جميع التخصصات المتاحة ضمن البرنامج

1- جامعة هارفرد

2- جامعة ييل

3- جامعة ستانفورد

4- جامعة كولومبيا

5- معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا

6- جامعة كورنيل

7- جامعة برنستون

8- جامعة براون

9- جامعة بنسيلفانيا

10- جامعة دارتموث

11- جامعة كاليفورنيا بيركلي

12- جامعة دوك

13- جامعة شيكاغو

14- جامعة كاليفورنيا لوس أنجلوس

15- جامعة واشنطن سانت لويس

16- معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا

17- جامعة نورث ويسترن

18- جامعة جونز هوبكنز

19- جامعة فاندربيلت

20- جامعة نيويورك

21- جامعة إيموري

22- جامعة رايس

23- جامعة كارنيغي ميلون

24- جامعة تافتس

25- جامعة ميشيغان آن أربور

26- جامعة نوتردام

27- جامعة جورج تاون

28- جامعة فيرجينيا

29- جامعة جنوب كاليفورنيا

30- جامعة أوكسفورد

31- جامعة كامبردج

32- كلية لندن الإمبراطورية

33- كلية لندن للاقتصاد والعلوم السياسية

34- جامعة بكين

35- جامعة هونغ كونغ

36- جامعة تسينغهوا

37- جامعة السوربون

38- كلية التقنية

39- جامعة باريس للعلوم والآداب

40- جامعة طوكيو

41- جامعة كيوتو

42- جامعة أستراليا الوطنية

43- جامعة سنغافورة الوطنية

44- جامعة سول الوطنية

45- جامعة ميونخ

46- المعهد الفدرالي السويسري للتقنية في زيورخ

47- جامعة كوبنهاجن

48- كلية لندن الجامعية (جامعة لندن)

49- كلية كينجز لندن (جامعة لندن)

طريقة التقديم

– التقديم متاح الآن على برنامج الابتعاث الثقافي، عبر الموقع الرسمي لوزارة الثقافة:

– رابط التقديم: ( اضغط هنا )