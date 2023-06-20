الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
النفط والدولار يهبطان.. والذهب يصعد عالميًا
“تقتل في ثوانٍ”.. تحذير من عوامة سباحة للأطفال الرضع
احذر قبل الشراء.. أكثر 15 طريقة شائعة لغش الأضاحي
خطر مميت.. نصائح للتعامل مع ضربات الشمس خلال أداء مناسك الحج
من الماء الساخن إلى الصبار.. أغرب النصائح للنوم خلال الحر الشديد
مزايا غير مسبوقة.. الإعلان عن برامج ابتعاث الخريجين في 45 جامعة عالمية

الرئيسية

 /

محليات

 /

مدير الأمن العام: وضعنا نموذجًا تشغيليًا يحقق استدامة الخدمات وأمن الحجاج (فيديو)

مدير الأمن العام: وضعنا نموذجًا تشغيليًا يحقق استدامة الخدمات وأمن الحجاج (فيديو)

مدير الأمن العام: وضعنا نموذجًا تشغيليًا يحقق استدامة الخدمات وأمن الحجاج (فيديو)
١٢:٣٤:٠٣ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، إن وزارة الداخلية وضعت نموذجًا تشغيليًا يحقق استدامة الخدمات وأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأضاف في كلمته بمنتدى “الحج” أن المبادرات تتقاطع معها كل الجهات وهناك محور تخطيطي، وأيضًا هناك إدارة للطاقة القصوى في الأماكن المقدسة.

اقرأ أيضًا:

“السديس” يكشف آخر استعدادات “شؤون الحرمين” لموسم الحج

نموذج تشغيلي

وأشار إلى أنه تم وضع نموذج تشغيلي رائع يحقق موضوع الاستدامة، مضيفًا: “هناك تكامل مع جميع الشركاء.

فهناك 40 جهة يتم التنسيق معها، وقد يتضاعف عدد الجمعيات الأهلية بما يحقق جودة الإجراءات”.

وتابع: “هناك أبعاد أمنية متعلقة بحفظ الأمن والحشود وإدارة المخاطر، وفي وزارة الداخلية نسعد أن نكون أحد ممكني الجهات الخدمية للقيام بعملهم”.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس إنه تم توفير منظومة خدمات متكاملة.

وتابع أن هذه المنظومة تشمل جميعَ المواقع التي يمرُّ عليها القاصد الكريم من الحجاج والمعتمرين والمصلين والزائرين.

انسيابية الحركة

وأضاف في كلمته: حرصًا من الرئاسة على انسيابية الحركة وتسهيلها على حجاج بيت الله الحرام، منذ لحظة وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام..

فيتمُّ تهيئة الأبواب والمداخل والمخارج، وفق تنظيم دقيق يضمن سهولةَ وصول الحاج إلى صحن المطاف وأدواره المتعدِّدة بالرواق السعودي.

خطة تشغيلية

وتابع: يتم ذلك وفقًا لخطة تشغيلية تعدُّ الأكبر من نوعها في تاريخ الرئاسة، والإعلان عن عودة الحج بالأعداد المليونية..

حيث تمَّ التركيز على عدة محاور رئيسة ترتبط بأهداف الرئاسة الإستراتيجية لعام 2024، والتي تندرج تحت رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

الكلمات الدلالية:
الأمن الحج الحشود الداخلية موسن الحج وزارة الداخلية

مواد ذات صلة

المزيد
بالأسماء.. «الجوازات»: 3.5 ملايين ريال غرامة و7.5 سنوات سجناً بحق 8 مخالفين

بالأسماء.. «الجوازات»: 3.5 ملايين ريال غرامة و7.5 سنوات سجناً بحق 8 مخالفين

٠٤:٥٠ م، الثلاثاء، ٢٢ مارس ٢٠١٦
مخططات عقارية متعثرة بـ4 مناطق.. وعقوبات تنتظر المماطل

مخططات عقارية متعثرة بـ4 مناطق.. وعقوبات تنتظر المماطل

٠١:٣٧ م، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠١٦
«الإسكان» تستطلع الآراء حول عقد الإيجار الموحّد

«الإسكان» تستطلع الآراء حول عقد الإيجار الموحّد

٠٦:٣٠ م، السبت، ٣٠ يوليو ٢٠١٦
ما هي معايير تقييم تجربة الاستقدام؟ «مساند» يجيب

ما هي معايير تقييم تجربة الاستقدام؟ «مساند» يجيب

٠٦:٣٠ م، الأحد، ٠١ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *