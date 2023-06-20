مدير الأمن العام: وضعنا نموذجًا تشغيليًا يحقق استدامة الخدمات وأمن الحجاج (فيديو)

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قال مدير الأمن العام، الفريق محمد البسامي، إن وزارة الداخلية وضعت نموذجًا تشغيليًا يحقق استدامة الخدمات وأمن وسلامة ضيوف الرحمن.

وأضاف في كلمته بمنتدى “الحج” أن المبادرات تتقاطع معها كل الجهات وهناك محور تخطيطي، وأيضًا هناك إدارة للطاقة القصوى في الأماكن المقدسة.

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نموذج تشغيلي

وأشار إلى أنه تم وضع نموذج تشغيلي رائع يحقق موضوع الاستدامة، مضيفًا: “هناك تكامل مع جميع الشركاء.

فهناك 40 جهة يتم التنسيق معها، وقد يتضاعف عدد الجمعيات الأهلية بما يحقق جودة الإجراءات”.

وتابع: “هناك أبعاد أمنية متعلقة بحفظ الأمن والحشود وإدارة المخاطر، وفي وزارة الداخلية نسعد أن نكون أحد ممكني الجهات الخدمية للقيام بعملهم”.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس إنه تم توفير منظومة خدمات متكاملة.

وتابع أن هذه المنظومة تشمل جميعَ المواقع التي يمرُّ عليها القاصد الكريم من الحجاج والمعتمرين والمصلين والزائرين.

انسيابية الحركة

وأضاف في كلمته: حرصًا من الرئاسة على انسيابية الحركة وتسهيلها على حجاج بيت الله الحرام، منذ لحظة وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام..

فيتمُّ تهيئة الأبواب والمداخل والمخارج، وفق تنظيم دقيق يضمن سهولةَ وصول الحاج إلى صحن المطاف وأدواره المتعدِّدة بالرواق السعودي.

خطة تشغيلية

وتابع: يتم ذلك وفقًا لخطة تشغيلية تعدُّ الأكبر من نوعها في تاريخ الرئاسة، والإعلان عن عودة الحج بالأعداد المليونية..

حيث تمَّ التركيز على عدة محاور رئيسة ترتبط بأهداف الرئاسة الإستراتيجية لعام 2024، والتي تندرج تحت رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.