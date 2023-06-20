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قتل والده بطريقة غريبة.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمنطقة مكة
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قتل والده بطريقة غريبة.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمنطقة مكة

قتل والده بطريقة غريبة.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمنطقة مكة

قتل والده بطريقة غريبة.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن بمنطقة مكة
١٢:٠٠:٤٧ م، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في أحد الجناة بمنطقة مكة المكرمة، فيما يلي نصه:

قال الله تعالى: “إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًاً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنيَا وَلَهُمْ فِي الآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ”.

قتل والدة بطريقة بشعة

أقدم / مطر بن عبد الله بن غويزي القثامي – سعودي الجنسية – على قتل والده، وذلك بالترصد له وضربه بقطعة حديدية عدة مرات على رأسه وطعنه بسكين في رقبته ثم نحره.

وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

صدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا

 وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيرًا، وأيد الحكم من مرجعه، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا وأيد من مرجعه.

وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق / مطر بن عبد الله بن غويزي القثامي – سعودي الجنسية – يوم الثلاثاء بتاريخ 2 / 12 / 1444هـ الموافق 20 / 6 / 2023 م بمنطقة مكة المكرمة.

ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.

 وتحذر في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

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