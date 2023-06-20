“الرقابة والالتزام البيئي”: مؤشرات الهواء والماء والتربة آمنة في الحج

تواصل – واس:

أعلن المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي، أن مؤشرات الهواء والماء والتربة آمنة خلال موسم الحج.

وأكد جاهزية الكوادر الوطنية والتقنيات المتطورة التي ستضمن جودة الأوساط البيئة “الهواء والتربة والماء” لضيوف الرحمن.

وبين أن ذلك يتم في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، والمطارات والطرق السريعة المحيطة بها.

وأوضح أن أعمال المركز الرقابية لحماية الأوساط البيئة تأتي ضمن النطاق الجغرافي لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة، انطلقت منذ عشرة أيام بجولات تفتيشية.

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زيارات يومية للمنشآت ذات الأثر البيئي

وقدّم فيها منسوبو المركز التقارير اليومية التي تضمن جودة الهواء والماء والتربة، بالإضافة إلى زيارات يومية للمنشآت ذات الأثر البيئي المرتبطة بموسم الحج.

وأضاف أن المركز اختبر كفاءة محطات قياس جودة الهواء وقياس الضوضاء، مع الإعلان عنها عن المؤشرات بشكل يومي أثناء موسم الحج، مع إرشادات توعوية بعدة لغات حرصًا على سلامة وصحة الحجاج أثناء أداء المناسك.

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1350 زيارة تفتيشية خلال موسم الحج

ولفت إلى جاهزية رعاية العملاء عبر رقم البلاغات البيئية 988 للتعامل مع أي حالات بيئية قد تعكر صفو أو سلامة الحجاج.

واعتزام المركز إجراء 1350 زيارة تفتيشية خلال موسم الحج على مواقع ومنشآت في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة.

فيما سيتم رصد مستويات الضوضاء، لأول مرة في موسم الحج من أجل ضبط ورصد مستويات الضوضاء للحفاظ على بيئة هادئة ومريحة للحجاج خلال فترة الحج.

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تقييم 100 مرفق مرخص من قبل الجهات الحكومية

وأكد المركز أنه سيعزز هذا العام تواجده من خلال تقييم 100 مرفق مرخص من قبل الجهات الحكومية خلال موسم الحج.

كما سيراجع خلالها الأداء البيئي لهذه المرافق وفقًا للضوابط الصارمة للجودة والسلامة البيئية لضمان التزامهم بالمعايير المحددة.

كما سيتم تقديم استبيانات استطلاع رأي لضيوف الرحمن يقاس من خلالها رضاهم عن الأوساط البيئية وجودتها أثناء تأدية مناسكهم.