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المزايا والأهداف.. النائب العام يُدشن منصة عدالة الإلكترونية
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المزايا والأهداف.. النائب العام يُدشن منصة عدالة الإلكترونية

المزايا والأهداف.. النائب العام يُدشن منصة عدالة الإلكترونية

المزايا والأهداف.. النائب العام يُدشن منصة عدالة الإلكترونية
١١:٣٨:١٠ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الثلاثاء، عن تدشين منصة عدالة الإلكترونية، وذلك ضمن حوكمة النيابة العامة في التحول الرقمي، وتطويرها المستدام لأعمالها القضائية الإلكترونية.

أهداف المنصة

وتهدف المنصة إلى:

-توحيد وتسريع الإجراءات من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات ذات العلاقة.

-العمل من خلال التقنيات الناشئة.

-تفعيل التحقيق الذاتي من خلال المنصة.

-تمكين الإشراف على تنفيذ الأحكام الجزائية ومتابعة محكومية السجناء،

حوكمة الإجراءات الجزائية في التحقيق والادعاء واستئناف الأحكام.

تحليل البيانات ودعم اتخاذ القرارات من خلال مؤشرات ذكاء الأعمال.

-تسهيل الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف عبر الأجهزة اللوحية.

كما وفرت المنصة خدمة التحقيق الذكي والتي اشتملت على دليل إجرائي تفاعلي ومتكامل للمستخدمين، اضافةً إلى تقديم الطلبات الجزائية ومتابعة القضايا.

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محتويات المنصة

وتحتوي المنصة على عدة أنظمة تشمل:

نظام القضايا.

-الرقابة والتفتيش على السجون ودور التوقيف.

-الادعاء العام واستئناف الأحكام.

-التعاون الدولي.

-التفتيش النيابي.

كما تقوم المنصة بتعبئة الحقول والقوائم وغيرها من الإجراءات الرقمية عبر الذكاء الاصطناعي لتقليل هامش الخطأ، والوقت المستغرق لاتخاذ الإجراءات النظامية.

الجدير بالذكر أن الحوكمة النيابية الإلكترونية بدأت منذ عام 2017م، ويأتي هذا التحول الإلكتروني الحالي عبر منصة عدالة إيمانًا من النيابة العامة بأهمية تطوير أنظمتها الإلكترونية لمواكبة رؤية المملكة 2030م.

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