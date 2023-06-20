مدير الدفاع المدني: نعمل على تحديد المخاطر في المشاعر المقدسة لمعالجتها مبكرًا (فيديو)

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أعلن مدير المديرية العامة للدفاع المدني، اللواء حمود الفرج، أنه يتم تحديد المخاطر في منطقة المشاعر المقدسة لمعالجتها في وقت مبكر لسلامة ضيوف الرحمن.

وقال خلال جلسات ندوة الحج الكبرى في دورتها السابعة والأربعين، التي انطلقت اليوم الثلاثاء تحت عنوان “فقه التيسير في الحج” بجدة: “هناك فريق تقييم مشكل من الجهات المعنية، للقيام بتحديد وتحليل بتقييم المخاطر خصوصًا في منطقة المشاعر المقدسة للعمل بشكل مبكر على معالجتها ودرء مخاطرها”.

ولفت إلى أنه يتم تنظيم دورات متخصصة لتقييم الأداء في موسم الحج العام الماضي، إلى جانب الخطط المستقلبية للحج هذا العام والأعوام القادمة.

فيديو | مدير الدفاع المدني اللواء حمود الفرج: نعمل على تقييم وتحديد المخاطر لمعالجتها في وقت مبكر لسلامة ضيوف الرحمن #أذن_بالناس#بسلام_آمنين#الإخبارية pic.twitter.com/B5xejsfMFW — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 20, 2023

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ندوة الحج الكبرى

وافتتح وزير الحج والعمرة الدكتور توفيق الربيعة، اليوم الثلاثاء، جلسات ندوة الحج الكبرى في دورتها السابعة والأربعين تحت عنوان “فقه التيسير في الحج” في محافظة جدة.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.

ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وصالح التركي أمين العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى جمع من علماء ومفكري العالم الإسلامي.

وتهدف الندوة إلى تعزيز مبادئ السلام والتفاهم والتعاون، وخلق بيئة مواتية لأداء فريضة الحج بسهولة ويسر ورضا تام.

وكذلك تأسيس منصة فكرية نوعية وفريدة لمناقشة القضايا الملحة والحرجة التي قد تؤثر على الرحلة الروحانية والدينية للحجاج في أثناء أداء الشعيرة.

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تشجيع الحوارات البناءة

كما تهدف إلى تشجيع الحوارات البناءة لإثراء التفكير المستقبلي وتطوير نهج تجديدي يتفق مع مقاصد الشريعة..

بالإضافة إلى تعزيز بيئة من الحوار والاحترام المتبادل وتعزيز فكرة التعايش والتثاقف بين جميع الأطياف.

وتتضمن الندوة 4 جلسات، تلامس مواضيع متنوعة ومهمة:

الأولى بعنوان: الدور التنسيقي والتكاملي في منظومة خدمات ضيوف الرحمن.

والثانية بعنوان: جاهزية الخدمات والخطط التشغيلية أبرز الممكنات والفرص.

أما الثالثة فستكون بعنوان: فقه التيسير في الحج.

في حين ستكون الجلسة الرابعة بعنوان: تسخير قوة العلم والتكنولوجيا في خدمة الإسلام.