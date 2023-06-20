2 ذي الحجة.. درجات الحرارة في مكة وعرفات ومنى ومزدلفة وجميع المناطق

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع استمرار ارتفاع درجات الحرارة المسجلة على المشاعر المقدسة ومعظم مناطق المملكة.

درجات الحرارة العظمى

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم، أعلاها 45 درجة في مكة المكرمة و44 في منى وحفر الباطن والأحساء.

وسجل 43 في عرفات ومزدلفة والمزدلفة وينبع والخرج، و42 درجة في الرياض والدمام والصمان والدهناء وبريدة، و41 في جدة وشرورة ووادي الدواسر.

كما سجل 40 درجة في الدوادمي ورفحاء والمجمعة، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 29 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي:

أبها وطريف والقريات 17، والباحة 19، والطائف 22 درجة مئوية.

أمطار بجازان ومكة ورياح وعوالق ترابية على 3 مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح مترّبة ومغبّرة على الشرقية والرياض

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

عوالق ترابية على نجران

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.

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