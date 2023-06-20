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وزير الحج والعمرة: نستعد للتجربة الثالثة في تفويج الحجاج (فيديو)

وزير الحج والعمرة: نستعد للتجربة الثالثة في تفويج الحجاج (فيديو)

وزير الحج والعمرة: نستعد للتجربة الثالثة في تفويج الحجاج (فيديو)
١١:٢١:٢٦ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، إن الوزارة تستعد لإجراء تجربة افتراضية ثالثة لتفويج الحجاج، استعدادًا لموسم الحج لهذا العام 1444هـ.

وأضاف الربيعة، خلال مشاركته في أعمال ندوة الحج الكبرى لعام 1444هـ: “في هذا العام قمنا بعمل تجربتين افتراضيتين لتفويج الحجاج، ونستعد للتجربة الثالثة”.

وأشار إلى أنه تم تطوير مركز لإدارة مشاريع الحج بأنواعها، يقوم بتنسيق الجهود بين جميع الجهات.

لافتًا إلى استمرار عملية التطوير لتحقيق أعلى مستويات الرضا للحجاج والحفاظ على سلامتهم.

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ندوة الحج الكبرى

وافتتح وزير الحج والعمرة، اليوم الثلاثاء، جلسات ندوة الحج الكبرى في دورتها السابعة والأربعين تحت عنوان “فقه التيسير في الحج” في محافظة جدة.

جاء ذلك بحضور ومشاركة الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبد الرحمن السديس.

ومدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وصالح التركي أمين العاصمة المقدسة، بالإضافة إلى جمع من علماء ومفكري العالم الإسلامي.

وتهدف الندوة إلى تعزيز مبادئ السلام والتفاهم والتعاون، وخلق بيئة مواتية لأداء فريضة الحج بسهولة ويسر ورضا تام.

وكذلك تأسيس منصة فكرية نوعية وفريدة لمناقشة القضايا الملحة والحرجة التي قد تؤثر على الرحلة الروحانية والدينية للحجاج في أثناء أداء الشعيرة.

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تطوير نهج تجديدي

كما تهدف إلى تشجيع الحوارات البناءة لإثراء التفكير المستقبلي وتطوير نهج تجديدي يتفق مع مقاصد الشريعة، بالإضافة إلى تعزيز بيئة من الحوار والاحترام المتبادل وتعزيز فكرة التعايش والتثاقف بين جميع الأطياف.

وتتضمن الندوة 4 جلسات، تلامس مواضيع متنوعة ومهمة:

الأولى بعنوان: الدور التنسيقي والتكاملي في منظومة خدمات ضيوف الرحمن.

والثانية بعنوان: جاهزية الخدمات والخطط التشغيلية أبرز الممكنات والفرص.

أما الثالثة فستكون بعنوان: فقه التيسير في الحج.

في حين ستكون الجلسة الرابعة بعنوان: تسخير قوة العلم والتكنولوجيا في خدمة الإسلام.

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