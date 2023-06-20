أمين العاصمة المقدسة: نعمل مع 100 جهة لتقديم أفضل الخدمات للحجاج (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

قال أمين العاصمة المقدسة صالح التركي، إنه يتم العمل مع 40 جهة حكومية وأكثر من 60 جهة خاصة لتنظيم خدمات البنية التحتية لراحة ضيوف الرحمن.

وأضاف في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية بندوة الحج الكبرى: “يتم استقبال ضيوف الرحمن من مطار جدة”.

وأكد “أن مكة المكرمة هي من أكبر المدن التي يوجد بها أنفاق”.

وأشار إلى أنه يتم العمل مع كافة الجهات لتنظيم موسم الحج والخروج بأفضل النتائج.

وأكد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس، توفير منظومة خدمات متكاملة لضيوف الرحمن.

وقال: “لقد تم توفير منظومة خدمات متكاملة تشمل جميعَ المواقع التي يمرُّ عليها القاصد الكريم من الحجاج والمعتمرين والمصلين والزائرين”.

انسيابية الحركة

وأضاف في كلمته خلال الندوة: حرصًا من الرئاسة على انسيابية الحركة وتسهيلها على حجاج بيت الله الحرام، منذ لحظة وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام.

وقال إنه يتم تهيئة الأبواب والمداخل والمخارج، وفق تنظيم دقيق يضمن سهولةَ وصول الحاج إلى صحن المطاف وأدواره المتعدِّدة بالرواق السعودي.

خطة تشغيلية

وتابع: يتم ذلك وفقًا لخطة تشغيلية تعدُّ الأكبر من نوعها في تاريخ الرئاسة، والإعلان عن عودة الحج بالأعداد المليونية.

حيث تمَّ التركيز على عدة محاور رئيسة ترتبط بأهداف الرئاسة الإستراتيجية لعام 2024، والتي تندرج تحت رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

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