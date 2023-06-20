8 علامات تحذيرية لسرطان عنق الرحم.. كيف تكتشفينها مبكرًا؟

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فيما يتسبب سرطان الرحم في وفاة آلاف النساء سنويًا، يمكن أن يقلل الفحص المبكر، عبر اكتشاف التغيرات غير الطبيعية في الخلايا التي يمكن أن تؤدي إلى تحفيز السرطان، وملاحظة الأعراض الخاصة به بشكل كبير من خطر الإصابة به.

وسلطت صحيفة “ديلي ميل”، الضوء على بعض الأعراض المعروفة وغير المعروفة لسرطان عنق الرحم التي يجب الانتباه إليها، على النحو التالي:

نزيف مهبلي غير طبيعي

قالت ليزا جاك، ممرضة السرطان المتخصصة في مركز بيرسي هيلث للسرطان على الإنترنت، إن النزيف المهبلي غير المعتاد هو علامة رئيسية يجب الانتباه إليها.

وأضافت إنه إذا كانت الدورة الشهرية منتظمة، فقد يكون النزيف بين الدورات أحد الأمثلة على النزيف غير المعتاد.

ويمكن أن يتسبب النزيف المهبلي غير المعتاد في نزيف غزير، وقد يحدث أثناء الجماع أو بعده، ويؤدي إلى التعب والدوخة. كما قد يحدث انقطاع الطمث وتوقف الدورة الشهرية.

وهناك العديد من الأسباب لحدوث من نزيف غير عادي وقد لايكون سرطانًا، تشمل:

-عدم التوازن الهرموني مثل متلازمة المبيض المتعدد الكيسات.

-التشوهات الهيكلية في الرحم مثل الأورام الحميدة أو الأورام الليفية.

-الأمراض المنقولة جنسيًا

– مجموعة من المشاكل الصحية الأخرى.

تغييرات في الإفرازات المهبلية

في حين أن الإفرازات المهبلية طبيعية، فإن التغيير في اللون والسمك والرائحة يمكن أن يشير إلى الإصابة بسرطان عنق الرحم.

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية بريطانيا، فإن الإفرازات المهبلية الصحية تكون صافية أو بيضاء، وسميكة ولزجة، وزلقة ورطبة وليس لها رائحة قوية أو كريهة.

لكن الورم يمكن أن يعطل البطانة الداخلية للمهبل من إنتاج هذه الإفرازات الصحية. ويمكن عند الإصابة بسرطان عنق الرحم أن يتحول إلى رائحة كريهة وردية أو بنية أو دموية.

ويمكن أن يكون التغير في اللون علامة على وجود دم داخل التفريغ، في حين أن الرائحة وقطع الأنسجة بداخله يمكن أن تكون نتيجة لإصابة الورم بالعدوى.

ومع ذلك، فإن الإفرازات الدموية لا تعني الإصابة بالسرطان، لأنه يمكن أن يحدث بالقرب من دورة ما، أثناء التبويض أو أثناء الحمل. ويمكن أن تكون الرائحة الكريهة علامة على التهاب المهبل البكتيري.

ألم أثناء ممارسة العلاقة

قالت جاك إن أحد الأعراض الشائعة الأخرى لسرطان عنق الرحم هو الشعور بالألم أو الانزعاج أثناء ممارسة العلاقة الحميمة.

وفقًا لتطبيق “فلو”، لقياس ومتابعة الحيض أو فترة انقطاع الحيض أو لمراقبة الحمل، يمكن الشعور بهذا الألم بطرق مختلفة. مثل الآلام الحادة أو النارية أو الإحساس بالحرقان أو التقلصات.

وإذا كان عنق الرحم ملتهبًا، وهو ما يمكن أن يحدث عند الإصابة السرطان، فقد يكون ضغط الجماع مؤلمًا.

ومع ذلك، قد يعني الألم أثناء ممارسة الجنس مجموعة متنوعة من المشاكل الصحية، مثل العدوى أو انقطاع الطمث أو تهيج الأعضاء التناسلية أو الحساسية من الصابون أو الواقي الذكري أو الانتباذ البطاني الرحمي أو مرض التهاب الحوض أو متلازمة القولون العصبي أو الأورام الليفية.

آلام أسفل الظهر أو الحوض

من الشائع الشعور بألم أسفل الظهر وألم بين عظام الورك (الحوض) أثناء الحيض. لكن يمكن أن تكون أيضًا علامة على الإصابة بسرطان عنق الرحم “عندما لا يكون هناك سبب واضح لذلك”، كما تقول جاك.

وغالبًا ما يحدث الألم بسبب ضغط الورم على العظام أو الأعصاب أو الأعضاء.

مشاكل في المسالك البولية

من الأعراض الأقل شهرة لسرطان عنق الرحم مشاكل في المسالك البولية، مثل الحاجة المتكررة للتبول.

قالت فالنتينا ميلانوفا، مؤسسة شركة “Daye”، لصحة المرأة: “يقع عنق الرحم أسفل المثانة، لذلك من المحتمل أن يكون لأي نمو غير منتظم في عنق الرحم، مثل الأورام، تأثير مباشر على مثانتك. ونتيجة لذلك، يمكن أن يؤثر سرطان عنق الرحم أحيانًا على عادات التبول لدى المرأة، مما يؤدي إلى التبول بشكل متكرر”.

تقول جاك أيضًا إن الدم في البول، وفقدان السيطرة على المثانة، والتهابات المسالك البولية المستمرة، و”أي تغييرات أخرى في عادات المثانة” يمكن أن تكون أعراضًا للإصابة بسرطان الرحم.

يمكن أن تحدث مشاكل المسالك البولية أيضًا بسبب الالتهابات أو الحمل أو الولادة أو انقطاع الطمث، من بين أشياء أخرى كثيرة.

الإمساك أو مشاكل الأمعاء الأخرى

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن مشاكل الأمعاء يمكن أن تكون أيضًا علامة تحذيرية لسرطان عنق الرحم.

وأضافت: “في بعض الأحيان يمكن أن ينمو السرطان بحيث يسد الأمعاء تمامًا. لا يمكن للنفايات من الطعام الذي هضمته أن تتجاوز الانسداد”.

وحذرت من أن “هذا الانسداد يمكن أن يسبب أعراضًا مثل الشعور بالانتفاخ والشبع والقيء والغثيان والإمساك والرياح المحتبسة والألم. يمكن أن تكون مشاكل الأمعاء علامة على أمراض خفيفة أخرى أو ببساطة ما أكلته”.

ألم وتورم في الساق

قالت جاك إن آلام الساق وتورمها من أعراض المرض الأقل شهرة.

تقول مؤسسة أبحاث السرطان في المملكة المتحدة إن سرطان عنق الرحم يمكن أن ينتشر إلى الغدد الليمفاوية في المنطقة الواقعة بين عظام الورك.

يمكن أيضًا تطوير أورام في منطقة الحوض والتي تضغط بعد ذلك على جدار الحوض، مما يسبب الألم.

تشمل الأسباب الأخرى لألم الساق الإصابة أو تجلط الدم أو ضعف الدورة الدموية أو توسع الأوردة.

ويمكن أن يكون تورم الساق أيضًا نتيجة لزيادة الوزن أو الحمل أو تناول الكثير من الأطعمة المالحة أو تناول بعض الأدوية.

فقدان الوزن غير المبرر

ذكرت جاك أن فقدان الوزن غير المبرر هو علامة أخرى يجب البحث عنها.

تقول صفحة نصائح مركز موفيت للسرطان: “مثل العديد من أنواع السرطان الأخرى، يمكن أن يتسبب سرطان عنق الرحم في فقدان الشهية. بالإضافة إلى ذلك، قد يكون فقدان الوزن مشكلة بغض النظر عن كمية الطعام المستهلكة”.

عند الإصابة بالسرطان، يتعين على الجهاز المناعي أن يعمل بجهد أكبر وينتج الجسم بروتينات صغيرة تسمى السيتوكينات – والتي قد تؤدي بالجسم إلى حرق السعرات الحرارية بشكل أسرع من المعتاد وتكسير الدهون والعضلات.

ومع ذلك، يمكن أن يعني فقدان الوزن غير المبرر مجموعة متنوعة من الأشياء، مثل حالات الصحة العقلية أو مشاكل الهضم أو الحالات الصحية الأخرى.

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