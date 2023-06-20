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“السديس” يكشف آخر استعدادات “شؤون الحرمين” لموسم الحج

“السديس” يكشف آخر استعدادات “شؤون الحرمين” لموسم الحج

“السديس” يكشف آخر استعدادات “شؤون الحرمين” لموسم الحج
١٠:٤٣:٠٦ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ عبدالرحمن السديس إنه تم توفير منظومة خدمات متكاملة تشمل جميعَ المواقع التي يمرُّ عليها القاصد الكريم من الحجاج والمعتمرين والمصلين والزائرين.

انسيابية الحركة

وأضاف في بيان: حرصًا من الرئاسة على انسيابية الحركة وتسهيلها على حجاج بيت الله الحرام، منذ لحظة وصولهم إلى ساحات المسجد الحرام، فيتمُّ تهيئة الأبواب والمداخل والمخارج، وفق تنظيم دقيق يضمن سهولةَ وصول الحاج إلى صحن المطاف وأدواره المتعدِّدة بالرواق السعودي.

خطة تشغيلية

وتابع: يتم ذلك وفقًا لخطة تشغيلية تعدُّ الأكبر من نوعها في تاريخ الرئاسة، والإعلان عن عودة الحج بالأعداد المليونية، حيث تمَّ التركيز على عدة محاور رئيسة ترتبط بأهداف الرئاسة الاستراتيجية لعام 2024، والتي تندرج تحت رؤية المملكة العربية السعودية لعام 2030.

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وأشار إلى أن الخطة تميزت بتنويع المبادرات والبرامج والخدمات لتحقيق أقصى درجات الراحة للقاصد الكريم تيسيرًا وتخفيفًا له، فتمَّ الإعلان عن (185) برنامجًا ومبادرةً نوعية، يتم تقديمها في موسم حج هذا العام بالمسجد الحرام والمسجد النَّبوي.

وتابع: ستشمل استثمارَ تقنياتِ الذكاء الاصطناعي، ورقمنةَ البرامج، وتسخيرَ التطبيقات الإلكترونية في مختلف المجالات؛ خدمةً للقاصدين، ومخاطبتهم باللغات العالمية؛ لتسهيل نُسكهم وإثراء تجربتهم.

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الكلمات الدلالية:
الحج الحرمين السعودية المملكة شؤون الحرمين موسم الحج

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