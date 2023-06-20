استشهاد فلسطيني.. وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

تواصل – واس:

استشهد فلسطيني اليوم، متأثرًا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال، وذلك خلال اقتحامها مدينة جنين، أمس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني في الأربعينيات من عمره، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها أمس، برصاص قوات الاحتلال، لترتفع بذلك حصيلة شهداء العدوان على مدينة جنين إلى ستة شهداء.

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كما واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.

عشرات المستوطنين يقتحمون “الأقصى”

فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات “الأقصى”، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

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وحسب وكالة “وفا”، فقد نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وتواصل التضييق على دخول المصلين.

6 شهداء و 100 إصابة واعتقالات

وواصل جنود الاحتلال والمستوطنون، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، حيث استشهد 5 مواطنين وأصيب نحو 100 في عدوان الاحتلال على جنين.

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كما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 20 فلسطينيًا من الضفة، وهدمت بركسين شمال القدس، وأخطرت بوقف العمل بمنزلين وغرفتين وحظيرة في الخليل.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ120 آلية عسكرية معززة بطائرات “أباتشي”، قد اقتحمت صباح أمس مدينة جنين ومخيمها.