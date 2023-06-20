الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
استشهاد فلسطيني.. وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
لزيادة تركيزك.. أفضل الوجبات للطلاب خلال فترة الامتحانات
سارع بالتقديم.. “روشن” التابعة لصندوق الاستثمارات تطرح 115 وظيفة
كيف تكتسب مهارة طرح الأسئلة خلال الاجتماعات؟.. إليك أهم الخطوات
اليورو يسجل 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
صرف معاش العجز غير المهني.. تعرف على الشروط

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

استشهاد فلسطيني.. وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

استشهاد فلسطيني.. وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

استشهاد فلسطيني.. وعشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى
١٠:٠٥:١٩ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

استشهد فلسطيني اليوم، متأثرًا بجروح أصيب بها بنيران قوات الاحتلال، وذلك خلال اقتحامها مدينة جنين، أمس.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية باستشهاد فلسطيني في الأربعينيات من عمره، متأثرًا بجروحه التي أصيب بها أمس، برصاص قوات الاحتلال، لترتفع بذلك حصيلة شهداء العدوان على مدينة جنين إلى ستة شهداء.

اقرأ أيضًا:

والجامعة العربية تُحذر.. إصابة فلسطيني برصاص الاحتلال في قطاع غزة

كما واصلت شرطة الاحتلال فرض قيودها على دخول الفلسطينيين الوافدين من القدس وأراضي الـ48 إلى الأقصى، والتدقيق في هوياتهم واحتجاز بعضها عند بواباته الخارجية.

عشرات المستوطنين يقتحمون “الأقصى”

فيما واصل المستوطنون اقتحاماتهم للمسجد الأقصى، واعتداءاتهم على المواطنين وممتلكاتهم في أنحاء متفرقة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر محلية، بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في باحات “الأقصى”، وأدَّوا طقوسا تلمودية في الجهة الشرقية منه.

اقرأ أيضًا:

وإصابة واعتقال العشرات.. فلسطين تدين جرائم الاحتلال واستمرار الاستيطان

وحسب وكالة “وفا”، فقد نشرت شرطة الاحتلال عناصرها ووحداتها الخاصة منذ الصباح في باحات الأقصى وعند أبوابه، لتأمين اقتحامات المستوطنين، وتواصل التضييق على دخول المصلين.

6 شهداء و 100 إصابة واعتقالات

وواصل جنود الاحتلال والمستوطنون، عدوانهم على شعبنا ومقدساته وممتلكاته، حيث استشهد 5 مواطنين وأصيب نحو 100 في عدوان الاحتلال على جنين.

اقرأ أيضًا:

أمر ملكي عاجل بشأن 1000 فلسطيني من ذوي الشهداء والأسرى والجرحى

كما اعتقلت قوات الاحتلال نحو 20 فلسطينيًا من الضفة، وهدمت بركسين شمال القدس، وأخطرت بوقف العمل بمنزلين وغرفتين وحظيرة في الخليل.

وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال تقدر بـ120 آلية عسكرية معززة بطائرات “أباتشي”، قد اقتحمت صباح أمس مدينة جنين ومخيمها.

الكلمات الدلالية:
اقتحام المسجد الأقصى القدس المستوطنون جرائم إسرائيل جنين شرطة الاحتلال فلسطين قوات الاحتلال

مواد ذات صلة

المزيد
قصة “سوهنا وموهنا” الملهمة.. توأم هندي ملتصق عاشا وحيدين وتخرجا بمجال الهندسة

قصة “سوهنا وموهنا” الملهمة.. توأم هندي ملتصق عاشا وحيدين وتخرجا بمجال الهندسة

٠٦:٤٠ م، الخميس، ٠٢ فبراير ٢٠٢٣
وفاة مؤذن جامع الخلفاء الراشدين بالدمام في معتكفه

وفاة مؤذن جامع الخلفاء الراشدين بالدمام في معتكفه

٠٥:٠١ م، الأحد، ٢٦ يونيو ٢٠١٦
«الصحة»: تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة واحدة

«الصحة»: تسجيل 37 إصابة جديدة بكورونا ووفاة حالة واحدة

٠١:٥٦ م، الأربعاء، ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٢
تنبيه متقدم لـ”الدفاع المدني”: أتربة مثارة على الرياض حتى هذا الموعد

تنبيه متقدم لـ”الدفاع المدني”: أتربة مثارة على الرياض حتى هذا الموعد

١١:٣٢ ص، الأربعاء، ٢٥ مايو ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *