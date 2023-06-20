لزيادة تركيزك.. أفضل الوجبات للطلاب خلال فترة الامتحانات

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النظام الغذائي الصحي خلال فترة الاختبارات يلعب دورًا أساسيًا في رفع مستوى الانتباه والتركيز لدى الطلاب، من هنا تأتي ضرورة الاهتمام بالتعذية الصحية.

وجبة فطور جيدة

الذهاب إلى الامتحان على معدة فارغة يجعل الطالب يشعر بالعصبية والارتباك. لذا، تأكد من أنه يحصل على وجبة فطور صحية.

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عشاء جيد

ويحتاج دماغ الطالب المرهق إلى التزود بالوقود “الصحي. في وجبة العشاء، تجنب الأطعمة شديدة التوابل أو السكريات. وحاول أن يكون موعد العشاء مبكرًا وقبل النوم بوقت طويل، مما يساعد في تجنب أي حرقة أو حموضة.

علاوة على الإكثار من شرب الماء، لأن الجفاف يمكن أن يضعف التركيز. لكن لايجب أن يكون ذلك قبل النوم مباشرة حتى لايضطر إلى الاستيقاظ في منتصف الليل أكثر من مرة لدخول الاحمام.

الوجبات الخفيفة

من جانبها، نصحت المنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة “عيش بصحة” في حسابها عبر موقع “تويتر”، بأنه “في فترة الاختبارات اختر الوجبات الخفيفة الصحية: شوكولاتة داكنة، فواكه، سلطات، أو بطاطس مشوية 🍫 🍇”.

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الزبيب الأسود

ونصح الدكتور جابر القحطاني، أستاذ علم العقاقير، الطلاب بتناول وجبة الزبيب والذي يعمل على تنشيط الأداء الذهني وزيادة تركيزهم أثناء الاختبارات.

وكتب قائلاً: “أنصح أبناءنا الطلبة ومع بداية الاختبارات الحرص على التغذية الجيده الصحيه وتجنب السهر. ومما يساعد تناول الزبيب الأسود حيث إنه يفيد ويساعد على تقوية الذاكرة يؤكل أو يعمل منه عصير، كذلك استعمال أوراق إكليل الجبل بمقدار ملعقة صغيرة على كوب ماء مغلي ويشرب وأيضًا تناول الجوز البرازيلي”.