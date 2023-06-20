سارع بالتقديم.. “روشن” التابعة لصندوق الاستثمارات تطرح 115 وظيفة
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أعلن شركة روشن العقارية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة عن فتح باب التقديم لشغل 115 وظيفة حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في المجالات التالية:
– وظائف إدارية
– وظائف إدارية مساندة
– وظائف قانونية
– وظائف مالية
– وظائف تقنية
– وظائف هندسية
* التخصصات المطلوبة:
– إدارة الأعمال
– القانون
– الأنظمة
– المالية
– المحاسبة
– الموارد البشرية
– اللغة الإنجليزية
– الإدارة العامة
– الإدارة المكتبية
– التسويق
– الاقتصاد
– السكرتارية
– إدارة المكاتب
– الإحصاء
– الرياضيات
– اللغة الإنجليزية
– التأمين والمخاطر
– العلاقات العامة
– الإعلام
– إدارة المشاريع
– الدعم الفني
– نظم معلومات جغرافية
– نظم معلومات حاسب
– نظم معلومات إدارية
– علوم الحاسب
– هندسة الحاسب
– هندسة البرمجيات
– هندسة السلامة
– الهندسة المعمارية
– الهندسة المدنية
– الهندسة الصناعية
– الهندسة (عام)
– (تخصصات أخرى)
* طريقة التقديم:
التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط: اضغط هنا