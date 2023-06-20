الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
سارع بالتقديم.. “روشن” التابعة لصندوق الاستثمارات تطرح 115 وظيفة
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سارع بالتقديم.. “روشن” التابعة لصندوق الاستثمارات تطرح 115 وظيفة

سارع بالتقديم.. “روشن” التابعة لصندوق الاستثمارات تطرح 115 وظيفة

سارع بالتقديم.. “روشن” التابعة لصندوق الاستثمارات تطرح 115 وظيفة
٠٩:٣٥:٠١ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن شركة روشن العقارية إحدى شركات صندوق الاستثمارات العامة عن فتح باب التقديم لشغل 115 وظيفة حملة الثانوية والدبلوم والبكالوريوس في المجالات التالية:

– وظائف إدارية

– وظائف إدارية مساندة

– وظائف قانونية

– وظائف مالية

– وظائف تقنية

– وظائف هندسية

* التخصصات المطلوبة:

– إدارة الأعمال

– القانون

– الأنظمة

– المالية

– المحاسبة

– الموارد البشرية

– اللغة الإنجليزية

– الإدارة العامة

– الإدارة المكتبية

– التسويق

– الاقتصاد

– السكرتارية

– إدارة المكاتب

– الإحصاء

– الرياضيات

– اللغة الإنجليزية

– التأمين والمخاطر

– العلاقات العامة

– الإعلام

– إدارة المشاريع

– الدعم الفني

– نظم معلومات جغرافية

– نظم معلومات حاسب

– نظم معلومات إدارية

– علوم الحاسب

– هندسة الحاسب

– هندسة البرمجيات

– هندسة السلامة

– الهندسة المعمارية

– الهندسة المدنية

– الهندسة الصناعية

– الهندسة (عام)

– (تخصصات أخرى)

* طريقة التقديم:

التقديم متاح حالياً عبر اختيار الوظيفة وتعبئة الطلب على الرابط:  اضغط هنا

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البكالوريوس الدبلوم حملة الثانوية شركة روشن العقارية صندوق الاستثمارات العامة فتح باب التقديم 115 وظيفة وظائف خالية وظائف شاغرة

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