احذر قبل الشراء.. أكثر 15 طريقة شائعة لغش الأضاحي

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تتعدد طرق الغش والاحتيال في الأضاحي، لاسيما في مثل هذه الأيام، التي يتسابق فيها الكثير من الأشخاص لشراء الأضحية مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

بالنسبة للأضحية، فإن هناك شروطًا شرعية يجب توافرها بها ولا تقبل بدونها، ويجب على كل مشتر أن يعلمها جيدًا، ويمكن الضغط هنا لمعرفة المزيد من التفاصيل عنها.

وفي الأسواق، يختلط الحابل بالنابل، وتكثر عملية الغش والخداع من جانب المحتالين الذين يستغلون الفرصة للإيقاع بالضحايا، وبيع الأضاحي غير السليمة على أنها مطابقة للشروط والمواصفات المطلوبة.

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أشهر الطرق لغش الأضاحي

وفيما يلي أشهر الطرق التي يجب وضعها في الحسبان والتي قد يلجأ لها المحتالون لغش الأضحية.

1- بعض الحيوانات تكون مصابة بأمراض معدية ويظهر ذلك واضحًا عليها وتباع على أنها سليمة.

2- عند شراء الجمال تحديدًا يجب ملاحظة الجلد جيدًا وفحصه، فهي معرضة للإصابة بالجرب نتيجة البيئة الصحراوية القاحلة التي تعيش فيها.

3- بعض المحتالين يلجأون إلى حقن الحيوانات بمواد معينة لتبدو أكثر نشاطًا أثناء البيع، لذا فإنه يجب عليك عدم التسرع في الشراء ويفضل ملاحظة حركة الأضحية جيدًا.

4- يلجأ بعض المحتالين لصبغ شعر ووبر الأضاحي التي تعاني من أمراض لتبدو سليمة ومعافاة.

5- تجنب الشراء في الأوقات الحرجة (كلما اقترب العيد) لأن بعض التجار يستغلون فرصة احتياج الناس للأضحية ويخرجون تلك المعيوبة في هذه الأيام تحديدًا

6- افحص عين وأذن وأنف الأضحية جيدًا؛ فالمصاية بأمراض يظهر عليها بوضوح في تلك المناطق تحديدًا.

7- بعض التجار يبيعون الأضاحي بثمن وسعر غير سعرها الحقيقي ويغشون في الأوزان، لذا يجب عليك الإصرار على وزن الأضحية ومعرفة سعر القائم منها.

8- قد يلجأ البعض إلى استغلال اسم الموردين الموثوقين ويبيع الأضاحي مستغلاً الاسم؛ لذا يجب الذهاب إلى محل ومورد موثوق منه.

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طرق أخرى لغش الأضاحي

ومن الطرق الأخرى الشائعة لغش الأضاحي ما يلي:

9– خلط الأعلاف بالعديد من الهرمونات لزيادة وزنها.

10– حقن الأضحية ببروتينات تعمل على زيادة نسبة المياه بالذبيحة لتبدو منتفخة.

11– ركل الأضحية المريضة ومنعها من التمدد لإيهام المشتري بأنها جيدة.

12– وضع الحيوان على السيارة يظهره أكبر حجمًا ولا يستطيع الشخص معرفة حالته الصحية.

13 – ربط الحيوان وهو جالس على الأرض يظهر بطنه أكبر ولا يستطيع الشخص معرفة حالته الصحية.

14– رفع التاجر الأضحية من أرجلها، مما يجعل الشحوم تتجمع في مؤخرتها لتبدو كأنها ممتلئة.

15- إشباع الأضحية بالماء والملح.

يمكنك التأكد من الأسواق التي يمكن منها شراء أضحية سليمة بالاطلاع على الرابط التالي (من هنا) وبالتالي تذهب مباشرة لشراء ما تريد.

كما يمكنك الاطلاع على التقرير التالي للتعرف جيدًا على الطريقة الصحيحة لتوزيع الأضاحي بعد ذبحها من خلال الرابط التالي:

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