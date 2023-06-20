بها نسعد.. فيديو نادر لـ ابن باز يبين خطورة التخلف عن صلاة الجماعة

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الصلاة عماد الدين، وصلة بين العبد وربه، وثاني ركن من أركان الإسلام الخمسة، وهي السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة.

خطورة التخلف عن صلاة الجماعة بالمسجد

وعن خطورة التخلف عن صلاة الجماعة بالمسجد، قال العلامة بن باز (رحمه الله) في تسجيل نادر، إنه لا ريب أن الصلاة جماعة مع المسلمين في بيوت الله من أهم الفرائض، وهي من شعائر الإسلام.

وأوضح أن الواجب على كل مكلف أن يعتني بها، وأن يبادر ويسارع إلى إقامة الصلاة في الجماعة مع المسلمين، وأن يتباعد عن مشابهة أهل النفاق.

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وفي الصحيح أن رجلاً أعمى سأل رسول الله فقال: يا رسول الله ليس لي قائد يقودني إلى المسجد فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي فقال عليه الصلاة والسلام: هل تسمع النداء للصلاة؟ قال: نعم. قال: فأجب.

وقد هم النبي ﷺ أن يحرق على من تخلف عن الصلاة بيته بالنار.

يقول صلى الله عليه وسلم: “لقد هممَتُ أن آمُرَ بالصَّلاةِ فتقامَ ، ثُمَّ آمُرَ رجلًا فيصلِّيَ بالنَّاسِ ، ثمَّ أنطلِقَ برجالٍ معَهم حزمٌ من حطبٍ إلى قومٍ لا يشهدونَ الصَّلاةَ ، فأحرِّقَ عليهم بيوتَهم بالنَّارِ” (متفق عليه).

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من سره أن يلقى الله تعالى غدًا مسلمًا، فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإن الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سنن الهدى، وإنهن من سنن الهدى، ولو أنكم صليتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلف في بيته لتركتم سنة نبيكم، ولو تركتم سنة نبيكم لضللتم..

ويقول: ولقد رأيتنا وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به، يُهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف. رواه مسلم.

وأكد رحمه الله، أن المقصود أن الواجب على المسلمين من الرجال أن يصلوا في المساجد وأن يكثروا سواد المسلمين، وأن يخرجوا إلى المسجد وألا يتشبهوا بالمنافقين.

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التخلف عن صلاة الجماعة يؤدي لتركها بالكلية

ولفت ابن باز (رحمه الله) عبر موقعه الشخصي، إلى أنه من المعلوم أن التخلف عن الصلاة في الجماعة من أعظم الأسباب لتركها بالكلية – أعوذ بالله – لأن هذا المرض في القلب الذي أوجب له التخلف سيجره في الغالب إلى الترك وعدم المبالاة.

فتارة يصلي وتارة لا يصلي، وهذا يحمله على الرياء إن رأى من يستحي منهم صلى وإن خلا له الجو ترك، وهذه حال المنافقين.

ونوه إلى أن الواجب الحذر، والواجب على الوالدة وعلى أقارب الرجل وعلى أصدقائه أن ينصحوه وأن يعينوا والدته عليه، وأن يهجروه إذا استمر في باطلة وتخلفه. نسأل الله الهداية للجميع.

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