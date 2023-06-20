كيف تكتسب مهارة طرح الأسئلة خلال الاجتماعات؟.. إليك أهم الخطوات

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يكتسب العديد من الناس مهارة طرح السؤال، في المقابل هناك من يفتقد تلك المهارة أو الميزة، فتجده عاجزًا عن طرح السؤال المناسب، واختيار التوقيت الملائم لطرحه.

وقسم الكاتب أحمد جمال راوه، في مقاله بصحيفة “مكة”، الأسئلة التي تطرح خلال الاجتماعات وتستهدف جمع المعلومات إلى نوعين، أسئلة مفتوحة أو مغلقة.

وحدد مجموعة من القواعد العامة التي بنبغي الالتزام بها عند طرح الأسئلة، على النحو التالي:

-الالتزام بمحتوى الحوار الدائر ووتيرته وسياقه.

-طرح المعلومات ذات الصلة بالحديث.

-صياغة الأسئلة بطريقة متكيفة مع أسلوب متلقي السؤال.

-تجنب الافتراضات الخاطئة وسوء الفهم.

-عدم ترك تساؤلات أو قضايا معلقة بنهاية الاجتماع، تصعب اتخاذ القرار.

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الأسئلة المفتوحة

-يعطى متلقي السؤال مساحة في تحديد محتوى وسياق الرد بشرح مستفيض، لجمع أكبر قدر من المعلومات.

-عند الرغبة في معرفة أحاسيس وسلوك وأولويات ووجهة نظر متلقي السؤال، يكون باستخدام المفردات:” ماذا – اشرح – صِف – لماذا.

الأسئلة المغلقة

-عند الرغبة في الحصول على بيانات محددة بعيدًا عن الآراء.

عند الحاجة للتحكم في المتحدث المتشتت المسهب، أو عند التعقيب على بعض ما ذُكر، ولتسهيل الوصول للقرار المناسب، يكون باستخدام المفردات: “كم مرة – من – متى – أين؟.

أما في الصيغة الثانية من الأسئلة خلال الاجتماعات، فهي التي تاتي لاستيضاح معلومة أو لتأكيد ما فهمه المستمع.

في النوع الأول، الأسئلة للاستيضاح، عند عدم حصول المستمعين على القدر الكافي من المعلومات مع وجود تشويش في المعلومة، أو عدم فهمهم، ويكون باستخدام المفردات: “حدثني أكثر عن – ماذا تقصد – لماذا ذكرت؟

في النوع الثاني من الأسئلة، لتأكيد ما فهمه المستمع، يتم التأكد من أن المقصود هو ما تم فهمه، أو عند عدم الاتفاق على معلومة تم ذكرها، ويكون بتكرار المعلومة بصياغة تمثل فهم المستمع، في قالب سؤال.

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قبول السؤال واحترام السائل

وشدد راوه في النهاية، على متلقي السؤال، قبول السؤال واحترام السائل.

واستشهد بالحديث الذي رواه أنس بن مالك: “بينما نحن جلوس مع النبي عليه الصلاة والسلام في المسجد، دخل رجل على جمل، فأناخه في المسجد، ثم عقله.

ثم قال لهم: أيكم محمد؟، والنبي عليه السلام متكئ بين ظهرانيهم، فقلنا: هذا الرجل الأبيض المتكئ.

فقال له الرجل: يا ابن عبدالمطلب، فقال له النبي: قد أجبتك، فقال الرجل للنبي: إني سائلك فمشدد عليك في المسألة، فلا تجد علي في نفسك.

فقال: سل عما بدا لك، فقال: أسألك بربك ورب من قبلك، آلله أرسلك إلى الناس كلهم؟، فقال: اللهم نعم.

وقال الرجل: آمنت بما جئت به، وأنا رسول من ورائي من قومي، وأنا ضمام بن ثعلبة أخو بني سعد بن بكر”.

وكان قد طرح ضمام عليه العديد من الأسئلة، وأجاب النبي صلى الله عليه وسلم عليها.