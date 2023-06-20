صرف معاش العجز غير المهني.. تعرف على الشروط

تواصل – فريق التحرير:

حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، شروط صرف معاش العجز غير المهني.

جاء ذلك ردًا على استفسار لأحد المشتركين بالتأمينات (لمدة 82 شهرًا)، وذلك في أعقاب تعرضه لحادث أعجزه عن الدوام ولديه تقرير يثبت مرضه، فهل يتم صرف راتب تقاعد له؟

وقالت خدمة “العناية بالعملاء” في حسابها عبر موقع “تويتر”: ويمكنك الاطلاع على شروط صرف معاش العجز غير المهني من خلال الرابط التالي، في حال انطبقت عليك يمكنك التقدم بطلبك من خلال موقع المؤسسة (اضغط هنا).

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شروط صرف معاش العجز غير المهني

1 – أن تحدث حالة العجز قبل بلوغ المشترك سن الستين، وأن يكون على رأس العمل الخاضع للنظام.

2 – أن تتوافر لديه مدة اشتراك لا تقل عن 12 شهرًا متصلة أو 18 شهرًا متقطعة.

3 – أن يجري إثبات حالة العجز بمعرفة اللجان الطبية المختصة خلال 18 شهرًا كحد أقصى من تاريخ انتهاء مدة الاشتراك.

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خدمات التأمينات الاجتماعية

-يوفّر النظام العناية الطبية والتعويضات اللازمة في حالات إصابات العمل أو العجز المهني، من خلال فرع الأخطار المهنية.

-ويطبّق النظام، بصورة إلزامية، على جميع العاملين في سوق العمل السعودي من السعوديين وغير السعوديين.

-كما يوفّر النظام الرعاية للعامل السعودي الذي ترك العمل لظروف خارجة عن إرادته، من خلال صرف تعويض التعطل عن العمل “ساند”، التدريب، البحث عن عمل.

خطوات الخدمة

-الضغط على “ابدأ الخدمة” وتسجيل الدخول.

-تحديد نوع العميل حسب نوع التعريف.

-اختيار التعريف المطلوب من قائمة “التعاريف”.