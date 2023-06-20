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20 جهة حكومية تشارك في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن بمدينة حجاج البر

20 جهة حكومية تشارك في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن بمدينة حجاج البر

20 جهة حكومية تشارك في استقبال وخدمة ضيوف الرحمن بمدينة حجاج البر
٠٩:١٤:٣٢ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – واس:

تشارك أكثر من 20 جهة حكومية في مدينة حجاج البر الواقعة على طريق القصيم- الرياض السريع؛ لاستقبال الحجاج المارين بالمنطقة في طريقهم إلى الديار المقدسة.

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خدمات متواصلة على مدار الـ24 ساعة

وأكملت الجهات الحكومية جاهزيتها لتقديم خدماتها لضيوف الرحمن، وهيأت عددًا من البرامج والخدمات الصحية والتوعوية على مدار الـ24 ساعة.

وتتسابق هذه الجهات بتقديم خدماتها للحجاج المارين بالمنطقة وفقًا لمهامها تماشيًا مع توجيهات أمير منطقة القصيم.

كما حظيت مدينة حجاج البر بالقصيم خلال السنوات الماضية بتقديم الخدمات الراقية والمجانية لضيوف الرحمن.

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برنامج لتعزيز التواصل مع الزائرين والمصلين

فيما أطلقت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي برنامجًا بعنوان “راحة وروحانية في المسجد النبوي” للتواصل مع الزوار والمصلين والترحيب بهم وإهدائهم وإثراء تجربتهم.

وذلك ضمن حملة خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا “من الوصول إلى الحصول” في موسمها الحادي عشر.

ويهدف البرنامج إلى تعريف الزوار عن الخدمات المقدمة في المسجد النبوي بمشاركة مختصين.

وشملت مجال الإنارة بالمسجد النبوي التي تضفي على المكان الروعة والجمال.

إضافة إلى التكييف والقباب والمظلات وما تحققه من راحة وروحانية لضيوف الرحمن في المسجد النبوي.

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الدفاع المدني يكثِّف أعمالَه في المشاعر المقدسة

في الوقت نفسه، كثَّفت المديرية العامة للدفاع المدني أعمال الإشراف الوقائي في المشاعر المقدسة استعدادًا لاستقبال ضيوف الرحمن.

وأكدت المديرية جاهزية جميع الفرق الميدانية لتقديم خدماتها خلال أداء مناسك الحج، وفرق الدراجات النارية لرفع سرعة الاستجابة، ومباشرة أي مخاطر قد تحدث في أثناء وجود الحجاج.

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