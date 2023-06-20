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اليورو يسجل 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
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اليورو يسجل 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يسجل 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال

اليورو يسجل 4.10.. أسعار العملات الأجنبية اليوم أمام الريال
٠٩:٢١:٠٩ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الثلاثاء، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.10.

أسعار العملات اليوم

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.21

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.80

فرنك سويسري 4.18

أسعار العملات أمس 

وأمس، سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال، 3.75، في حين بلغ سعر اليورو 4.10.

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، أمس، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.95

دينار كويتي 12.22

ريال عماني 9.74

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.81

فرنك سويسري 4.20

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وشهدت أسعار العملات الأجنبية تذبذبًا أمام الدولار الأمريكي خلال الأيام الماضية، خاصة مع استقرار الأخير نتيجة قرارات الفيدرالي الأمريكي بتثبيت الفائدة.

في سياق آخر، ارتفع اليورو أمام الدولار لأعلى مستوياته في 4 أسابيع أمام الدولار، و15 عامًا أمام الين الياباني.

جاء ذلك بعد قرار المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة للمرة الثامنة على التوالي، ووصولها لأعلى مستوياتها في 22 عامًا.

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الدولار السعودية العملات العملات الأجنبية المملكة اليورو

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