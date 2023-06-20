“الحصيني”: اليوم بداية “التويبع” يتلون فيه ثمر النخيل وتكثر الأفاعي

تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء، الثاني من ذي الحجة، والذي يوافق 20 يونيو، هو أول أيام “التويبع”.

النجم الثاني من طوالع فصل الصيف

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن نجم التويبع هو بين نجمي الثريا والجوزاء، ويظهر فيه نجم الدبران، وعدد أيامه 13 يومًا وهو النجم الثاني من طوالع فصل الصيف.

انحسار الأمطار على جنوب غرب المملكة

وأضاف أنه متوقع فيه، انحسار الأمطار على جنوب غرب المملكة وجنوب الجزيرة العربية نواحي عُمان واليمن، ومن أهم ظواهره المناخية:

1 – فيه أطول نهار وأقصر ليل.

2 – تشتد فيه حرارة الجو وتجف الغدران.

3 – فيه الانقلاب الصيفي فلكيًا وينعدم فيه ظل الزوال.

4 – تزرع فيه الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير

5 – ينتهي فيه قصر الليل ويتوقف ثلاثة أيام ثم يأخذ في الزيادة على حساب النهار.

6 – فيه طباخ اللون وهو تحول لون ثمر النخل من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر حسب لون الثمرة الأصلية.

7 – تظهر فيه الأفاعي بشكل واضح لشدة الحر؛ لذا أنصح بالأوراد الشرعية لتحصين نفسك وأهلك.

8 – فيه حر الانصراف، وتقول العرب: “لا حر إلا بعد الانصراف”، وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب.

اقرأ أيضًا:

“الأرصاد” يتوقع أمطارًا بجازان ومكة ورياحًا وعوالق ترابية على 3 مناطق

أمطار بجازان ومكة ورياح وعوالق ترابية على 3 مناطق

في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد فرصة هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة.

وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان، عسير، والباحة، قد تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرمة.

رياح مترّبة ومغبّرة على الشرقية والرياض

كما تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار والتي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي الشرقية والرياض.

عوالق ترابية على نجران

في حين تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على منطقة نجران والأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.