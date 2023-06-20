الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٠ يونيو ٢٠٢٣ ميلادى
“الحصيني”: اليوم بداية “التويبع” يتلون فيه ثمر النخيل وتكثر الأفاعي
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“الحصيني”: اليوم بداية “التويبع” يتلون فيه ثمر النخيل وتكثر الأفاعي

“الحصيني”: اليوم بداية “التويبع” يتلون فيه ثمر النخيل وتكثر الأفاعي

“الحصيني”: اليوم بداية “التويبع” يتلون فيه ثمر النخيل وتكثر الأفاعي
٠٨:٥٣:٣٣ ص، الثلاثاء، ٢ ذو الحجة ١٤٤٤ هجريا، ٢٠ يونيو ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشف خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، أن اليوم الثلاثاء، الثاني من ذي الحجة، والذي يوافق 20 يونيو، هو أول أيام “التويبع”.

النجم الثاني من طوالع فصل الصيف

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن نجم التويبع هو بين نجمي الثريا والجوزاء، ويظهر فيه نجم الدبران، وعدد أيامه 13 يومًا وهو النجم الثاني من طوالع فصل الصيف.

انحسار الأمطار على جنوب غرب المملكة

وأضاف أنه متوقع فيه، انحسار الأمطار على جنوب غرب المملكة وجنوب الجزيرة العربية نواحي عُمان واليمن، ومن أهم ظواهره المناخية:

1 – فيه أطول نهار وأقصر ليل.

2 – تشتد فيه حرارة الجو وتجف الغدران.

3 – فيه الانقلاب الصيفي فلكيًا وينعدم فيه ظل الزوال.

4 – تزرع فيه الذرة الشامية والملوخية والبقدونس والجرجير

5 – ينتهي فيه قصر الليل ويتوقف ثلاثة أيام ثم يأخذ في الزيادة على حساب النهار.

الصورة

6 – فيه طباخ اللون وهو تحول لون ثمر النخل من الأخضر إلى الأصفر أو الأحمر حسب لون الثمرة الأصلية.

7 – تظهر فيه الأفاعي بشكل واضح لشدة الحر؛ لذا أنصح بالأوراد الشرعية لتحصين نفسك وأهلك.

8 – فيه حر الانصراف، وتقول العرب: “لا حر إلا بعد الانصراف”، وهو انصراف الشمس من الشمال إلى الجنوب.

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